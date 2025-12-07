HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hiện tượng thời tiết lạ xuất hiện ở Quảng Ngãi

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ xuất hiện sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế khiến các phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng.

Sáng sớm hôm nay (7-12), một lớp sương mù dày đặc bao phủ một vùng rộng lớn thuộc xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều người dân bất ngờ bởi hiện tượng thời tiết "lạ" thường này.

Theo người dân địa phương, từ rạng sáng sương mù xuất hiện và lan nhanh khắp cánh đồng, tuyến đường liên xã và khu dân cư. Bà Trương Thị Thủy Tiên (thôn Diên Bình, xã Đăk Tô) cho biết khi thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng và mở cửa đi tập thể dục thì bất ngờ khi thấy quanh nhà bị phủ kín lớp sương mù. Sương mù dày tới nỗi 2 người đứng cách nhau chỉ khoảng 1 mét đã không nhìn thấy nhau.

- Ảnh 1.

Đến khoảng 7 giờ sáng, sương mù vẫn dày đặc khiến các phương tiện lưu thông hạn chế tốc độ

Cũng theo bà Trương Thị Thủy Tiên, khi ra Quốc lộ 14 phía trước nhà, nhiều ô tô bị hạn chế tầm nhìn không thể di chuyển, bật đèn và bóp còi cảnh báo các phương tiện khác tránh va chạm. "Tôi đã ở đây nhiều năm, nhưng lần đầu thấy sương mù dày đặc, lạ thường thế này" - bà Tiên nói.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi nắng lên thì sương mù tan dần, tầm nhìn thông thoáng hơn nên các phương tiện, người dân đã có thể lưu thông với tốc độ chậm.

Bà Ngô Thị Sâm, chủ tịch UBND xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện tượng thời tiết trên là sương mù chứ không phải sương muối nên không gây hại cho người dân địa phương. Vào mùa này hàng năm đều có sương mù, tuy nhiên sáng nay thì sương mù dày đặc hơn. Do đó người dân thấy lạ nên đã quay clip, chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội.

Sương mù dày đặc được người dân ghi lại

Thông thường, sau khi có sương mù xuất hiện thì sẽ có nắng to, thuận lợi cho việc thu hái và phơi cà phê của người dân địa phương.

Hiện tượng sương mù dày đặc thường xuất hiện khi nhiệt độ giảm nhanh vào ban đêm, độ ẩm cao và gió nhẹ. Đây là hiện tượng thời tiết cục bộ, thường xảy ra vào ban đêm hoặc sáng sớm, khi nhiệt độ giảm mạnh và hơi nước ngưng tụ thành các giọt nhỏ lơ lửng trong không khí, làm giảm tầm nhìn.

    Thông báo