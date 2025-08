Hiệp đồng Hàng không dân dụng - Quân sự bảo đảm an toàn bay nhiệm vụ A80

Vừa qua, tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài đã diễn ra Hội nghị tập huấn, trao đổi phương án phối hợp, chỉ huy, điều hành Hàng không dân dụng - Quân sự đảm bảo an toàn bay Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Các đơn vị trao đổi về phương án điều hành bay. Ảnh: VATM

A80 là nhiệm vụ bay tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thể hiện sức mạnh quốc phòng, an ninh, khẳng định chủ quyền bầu trời và năng lực hiệp đồng Hàng không dân dụng - Quân sự vì vùng trời an toàn. Nhiệm vụ A80 tiếp tục đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chính xác và an toàn tuyệt đối của cả hai bên.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ có quy mô lớn, mật độ bay cao và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối này, Công ty Quản lý bay miền Bắc đã chủ động tổ chức tập huấn, rà soát và trao đổi phương án hiệp đồng với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, chuyên nghiệp cao độ.

Trên cơ sở phương án hiệp đồng chi tiết, các bên đã cùng phân tích toàn diện diễn biến nhiệm vụ theo từng giai đoạn: Máy bay quân sự chuẩn bị nổ máy, các mốc thời gian qua các điểm trọng yếu, và sau khi các tốp quân sự hoàn tất trình diễn, giải tán đội hình về các sân bay hạ cánh.

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Nội Bài đóng vai trò nòng cốt, kết hợp cùng với Trung tâm Quản lý luồng không lưu tính toán slot cất/hạ cánh, áp dụng linh hoạt các biện pháp và bảo đảm giao - nhận hoạt động bay thống nhất. Mọi thay đổi trong kế hoạch bay quân sự đều được kíp trực hàng không dân dụng cập nhật, đánh giá và điều chỉnh kịp thời, đảm bảo điều hành thông suốt, tránh ùn ứ tại sân và vùng trời Nội Bài.

Nhiệm vụ lần này đặt ra thử thách lớn cho đội ngũ kiểm soát viên không lưu Nội Bài, đòi hỏi tư duy phối hợp linh hoạt, phản ứng nhanh và sự đồng bộ cao độ giữa các vị trí điều hành. Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Nội Bài đã tổ chức các buổi bình giảng trước - sau ca trực, cùng phòng Không lưu xây dựng bài thực hành SIM mô phỏng sát thực tế, bao gồm các tình huống như: Máy bay quân sự qua khán đài, bay lại, bay vòng, hay máy bay dân dụng cất hạ cánh có điều kiện, nhằm duy trì vùng trời an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Chung thuộc Sư đoàn 371 chia sẻ về các bài bay. Ảnh: VATM



A80 là hoạt động bay quân sự trọng điểm, gắn liền với các sự kiện chính trị – quân sự lớn trong năm, với sự tham gia của nhiều loại máy bay hiện đại như Su-30MK2, L39, IAK-130, Mi-17, xuất phát từ Kép, Hòa Lạc, Gia Lâm… Điều hành bay tại khu vực Nội Bài giữ vai trò trung tâm trong phối hợp điều hành bay hỗn hợp, đảm bảo vận hành an toàn - hiệu quả.

Nhiệm vụ này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác hiệp đồng dân - quân chặt chẽ, nâng cao năng lực tổ chức và điều hành của kiểm soát viên không lưu, đồng thời thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của các kíp trực, góp phần giữ vững vùng trời an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị - quốc phòng trọng đại của đất nước.

32 máy bay với 10 tốp bay tham gia nhiệm vụ Hoạt động bay A80 bao gồm 10 tốp bay với 32 máy bay gồm: Trực thăng, máy bay vận tải C-295, máy bay C-212i, máy bay huấn luyện đa năng YAK-130, máy bay L-39NG, máy bay tiêm kích Su-30MK2. Cạnh đó, sử dụng 3 sân bay cất, hạ cánh là Hòa Lạc với 10 trực thăng, Gia Lâm (Hà Nội) với 4 máy bay vận tải, tuần thám và đặc biệt là Kép (Bắc Ninh) với 18 máy bay phản lực chiến đấu. Thủ trưởng Sư đoàn 371 đánh giá đây là hoạt động bay có quy mô lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay.