Hiếu Nguyễn vui đến mất ngủ

Hiếu Nguyễn: "Tôi vui đến mất ngủ"

Hiếu Nguyễn đã có một đêm mất ngủ

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại tối 25-11 tại TP HCM với chiến thắng rực rỡ của phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền). Trong đó, Mưa đỏ - phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân - đã trở thành tâm điểm khi giành Bông sen vàng phim truyện điện ảnh, đồng thời thắng thêm ở hạng mục Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Bộ phim Tử chiến trên không - phim của lực lượng Công an Nhân dân cũng được xướng tên với Bông sen bạc phim truyện điện ảnh. Một mùa giải thành công cho những phim về người lính và người chiến sĩ.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là cả hai bộ phim cùng có sự tham gia của diễn viên Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn nói: "Tôi vui đến mất ngủ, sau một đêm vẫn còn lâng lâng, tự hào khi hai tác phẩm của lực lượng vũ trang nhân dân đều được vinh danh. Quân đội với Mưa đỏ Bông sen vàng, công an với Tử chiến trên không Bông sen bạc. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được góp một phần dù nhỏ bé vào thành công của hai dự án ý nghĩa này" - Hiếu Nguyễn nói.

Hiếu Nguyễn không chỉ nói về niềm vui, mà đi sâu hơn vào giá trị tinh thần mà các bộ phim mang đến cho anh. Với Mưa đỏ, anh nhận được nguồn cảm hứng lớn về lý tưởng và trách nhiệm với đất nước: "Qua Mưa đỏ, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều về tinh thần dám nghĩ - dám làm, biến mọi thứ thành hành động. Tôi chủ động hơn trong suy nghĩ về bảo vệ và xây dựng đất nước. Đó là điều điện ảnh mang đến cho mình, không chỉ là vai diễn".

Hiếu Nguyễn là một trong những diễn viên đắt sô

Trong Tử chiến trên không, anh thấm thía điều sâu sắc hơn: "Tử chiến làm tôi hiểu rằng an bình hôm nay không dễ mà có. Để giữ được an bình, cần sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước. Khi cả hai bộ phim đều đoạt giải, tôi bất ngờ vì đây là khoảnh khắc hiếm có trong đời".

Hiếu Nguyễn nói thêm giải thưởng không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của ekip và tinh thần chiến tranh vệ quốc được tái dựng trên màn ảnh rộng.

"Giải thưởng là sự ghi nhận của ban tổ chức và khán giả. Đó là công sức phục dựng những hình ảnh hy sinh thầm lặng của chiến sĩ. Tôi hạnh phúc khi đông đảo khán giả, nhất là học sinh, sinh viên, đã xem phim và đến chúc mừng. Tôi xúc động lắm".

Cách Hiếu Nguyễn vào vai trong Mưa đỏ

Hiếu Nguyễn cảm ơn khán giả vì được ghi nhận

Sau một thời gian tập trung vai trò MC và trau dồi diễn xuất, diễn viên Hiếu Nguyễn chính thức trở lại màn ảnh rộng một cách đầy ấn tượng trong Tử chiến trên không và Mưa đỏ.

Với ngoại hình điển trai, thân hình cơ bắp, Hiếu Nguyễn nhận nhiều lời khen với hình tượng phi công, đại diện cảnh vệ sau ngày đất nước thống nhất. Còn ở Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn vào vai trung tá Trần Thành, chỉ huy trưởng đội bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Sau khi hoàn thành Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn phục hồi vóc dáng nhanh. Tuy nhiên, anh nói cảm xúc dành cho nhân vật chưa dừng lại.

Để vào vai trung tá Trần Thành trong Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn giảm từ 76 kg xuống còn 66 kg trong vòng hơn 2 tháng. Anh giảm cân để nhìn hốc hác hơn, đúng với nhân vật đã chiến đấu 81 ngày tại thành cổ Quảng Trị.

Để giảm cân cho vai diễn, anh duy trì cường độ vận động cao, mỗi tuần chạy tối thiểu 30 km, với 5 buổi chạy, mỗi buổi dài 5-8 km trong khoảng 40-60 phút. Về ăn uống, mỗi bữa anh chỉ dùng khoảng 3 thìa cơm nhỏ, một ngày không quá 1 chén cơm vơi, kết hợp rau củ, các loại hạt và trái cây.

Hiếu Nguyễn kể chuyện quay Mưa đỏ

Quá trình quay Mưa đỏ với Hiếu Nguyễn quá nhiều kỷ niệm

Trong suốt thời gian quay tại Quảng Trị, Hiếu Nguyễn gần như cắt cơm và tinh bột khỏi khẩu phần ăn. Thách thức lớn nhất với Hiếu Nguyễn là sự kỷ luật bản thân. "Đôi khi tôi rất thèm ăn pizza nhưng phải vật lộn đấu tranh để giảm cơn thèm. Tôi luôn ý thức việc thèm ăn khiến nỗ lực giảm cân trở về số 0" - Hiếu Nguyễn chia sẻ.

Ngoài cơn thèm ăn, anh nói bản thân luôn vận động dù lịch trình bận rộn. "Tôi tự nhủ không chiều hư và lười biếng. May mắn là tinh thần và lý trí thắng cảm xúc, lúc đầu chỉ định tập ít, nhưng cuối cùng thành 5 km rồi mới về nấu ăn, ăn tối" - anh kể thêm.

Quá trình siết cân cũng kéo theo sự mệt mỏi về thể chất. Anh thổ lộ: "Khi giảm cân và cắt nhiều về đường và tinh bột khiến tôi dễ đau đầu, chóng mặt khi phải hoạt động nhanh trong thời gian dài và nhịp thở nặng hơn, đặc biệt dưới cái lạnh 9°C thời điểm đó tại Quảng Trị. Nhưng cũng vì vậy mà nó phù hợp với chất giọng khàn đặc trưng của trung tá Trần Thành, giúp tôi cảm nhận một phần nhỏ sự kiên cường, bất khuất, quyết chiến của các thế hệ cha ông".

Hiếu Nguyễn thấy biết ơn vì được tham gia Mưa đỏ

Bên cạnh việc giảm cân, Hiếu Nguyễn còn tự đặt mình vào thử thách nhịn ăn và uống trong 48 giờ nhằm tái hiện cảm giác nhân vật. "Tôi muốn hiểu cảm giác 48h không ăn uống để mọi thứ trôi theo nhân vật. Tôi thấy điều này hiệu quả, mạch cảm xúc cứ tuôn ra một cách tự nhiên khi quay phim" - anh cho biết thêm.

"Tôi không ăn, không uống 48 giờ để phục vụ cảnh quay xin rút quân để bảo toàn tính mạng cho đồng đội vì tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Lúc đó ruột gan cồn cào, môi khô nứt toác, người thì mệt lả và mất hơi kèm dấu hiệu ù tai. Thế mới thấy, cái cảm giác đói khát nó khủng khiếp đến mức nào" - anh chia sẻ.