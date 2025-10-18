HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hiệu trưởng bị "tố" chỉ đạo sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường

Tr.Đức

NLĐO) - Hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (tỉnh Quảng Ninh) bị "tố" đã chỉ đạo giáo viên sửa điểm cho con của một cán bộ phường

Ngày 18-10, lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết đã giao đơn vị chuyên môn xác minh, làm rõ thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) chỉ đạo giáo viên sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi.

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị tố sửa điểm cho con cán bộ phường Hà Lầm - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị "tố" chỉ đạo sửa điểm thi học kỳ trên hệ thống học bạ điện tử cho 1 nữ sinh được cho là con của cán bộ phường Hà Lầm, khiến kết quả học tập từ loại yếu thành giỏi.

Theo phản ánh, phụ huynh đã cung cấp cho cơ quan chức năng hình ảnh tin nhắn được cho là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở nhiều môn như Toán, Khoa học Tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong bài thi học kỳ môn Tin học và tiếng Anh, điểm gốc là 4 nhưng đã bị sửa thành 8 trên hệ thống, tương đương mức giỏi.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cũng cho biết đã nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh về nhiều vấn đề tại trường, trong đó có việc sửa điểm học sinh trên phần mềm học bạ điện tử.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Lầm thông tin thêm, sau khi tiếp nhận đơn, UBND phường đã thành lập tổ công tác xác minh, làm rõ. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định có khuyết điểm và vi phạm từ cán bộ, đảng viên nhà trường. Sai phạm xảy ra trong năm học 2024 - 2025. Hiện, phường đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Trước đó, vào chiều 15-10, UBND phường Hà Lầm tổ chức Hội nghị công bố quyết định sắp xếp các trường học và quyết định công tác cán bộ các trường học trên địa bàn phường.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sáp nhập với các trường THCS Cao Thắng, cấp THCS của trường Tiểu học và THCS Hà Trung để thành trường mới vẫn mang tên là trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Người bị tố cáo là bà Đ.T.N.L., nguyên Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, hiện đang giữ chức Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sau sáp nhập.

Tin liên quan

Kỷ luật nam hiệu trưởng bị “tố” sàm sỡ, nhắn tin quấy rối giáo viên nữ

Kỷ luật nam hiệu trưởng bị “tố” sàm sỡ, nhắn tin quấy rối giáo viên nữ

(NLĐO) – Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, một nam hiệu trưởng ở An Giang tiếp tục bị cảnh cáo về mặt chính quyền

An Giang: Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng bị “tố” sàm sỡ nhiều giáo viên nữ

(NLĐO) - Khi không đạt được mục đích sàm sỡ, nam hiệu trưởng ở An Giang đã nhắn tin đe doạ, trù dập nữ giáo viên

Loay hoay xử lý nữ hiệu trưởng bị "tố" sai phạm tại... 2 trường!

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu xử lý dứt điểm nhưng nhiều tháng qua, Sở GD-ĐT tỉnh này vẫn loay hoay xử lý trách nhiệm của nữ hiệu trưởng

kết quả kiểm tra sửa điểm Hiệu trưởng bị tố con cán bộ phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo