Hiệu trưởng chậm khôi phục quyền lợi cho nhân viên bị kỷ luật sai quy định

Đang được điều trị tại Bệnh viện K

Theo bà Trương Thị Thùy, nhiều tháng nay bà phải điều trị nội trú tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, TP Hà Nội. Việc bị kỷ luật buộc thôi việc, bị cắt bảo hiểm đã khiến bà tốn rất nhiều chi phí khám chữa bệnh, đi lại. Do đó, tại cuộc làm việc vừa qua, ngoài việc yêu cầu ông Hoàng Danh Long phải bồi thường danh dự, tinh thần do việc kỷ luật trái quy định gây ra còn phải và thanh toán các khoản chi phí khám chữa bệnh do thời gian này bị cắt bảo hiểm y tế.