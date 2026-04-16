Trường mầm non Hóa Sơn, nơi xảy ra sự việc kê khống số lượng trẻ ăn trưa để nhận tiền từ thiện

Ngày 16-4, bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị - xác nhận Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã - đã thi hành kỷ luật đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn do kê khống số lượng trẻ ăn trưa để nhận tiền hỗ trợ từ thiện.

Theo đó, bà Cao Thị Huế - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - bị kỷ luật khiển trách; bà Đinh Thị Tường Xoan - Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng - bị kỷ luật cảnh cáo. Cả hai không bị cách chức.

Kết quả kiểm tra cho thấy từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo và thực hiện việc kê khống số lượng trẻ ăn trưa trong chương trình "Bữa cơm trưa cho trẻ" nhằm nhận tiền hỗ trợ sai mục đích, với tổng số tiền 22,965 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả vào quỹ từ thiện.

Với vai trò hiệu trưởng, bà Huế chỉ đạo giáo viên lập danh sách trẻ ăn trưa, trong đó có cả những em không đi học, không ăn trưa nhưng vẫn được đưa vào báo cáo. Các danh sách sau đó được chuyển cho bà Xoan tổng hợp.

Dù nhận thức việc làm sai quy định, bà Xoan không ngăn chặn mà vẫn lập báo cáo gửi nhà tài trợ, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ để nhận tiền hỗ trợ.

Ủy ban Kiểm tra xác định các cá nhân liên quan không báo cáo, xin ý kiến cấp ủy; không công khai nguồn tiền tài trợ trong chi bộ và hội đồng sư phạm. Sai phạm vi phạm quy chế làm việc của chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ và những điều đảng viên không được làm.



