Giáo dục

Hiệu trưởng HUFLIT: “Điểm chuẩn không đo giá trị con người”

Huy Lân

(NLĐO)- Hiệu trưởng HUFLIT khích lệ tân sinh viên rằng chỉ có nỗ lực và bản lĩnh mới làm nên thành công.

Ngày 10-10, phát biểu tại lễ khai khóa 31 năm 2025, TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT), đã dành những lời khích lệ, tạo động lực và truyền cảm hứng đến tân sinh viên.

Mở đầu, TS Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng các tân sinh viên – những người đã vượt qua hành trình thi cử cam go để có mặt tại đây. Ông nói: "Thầy hiểu, kỳ tuyển sinh năm nay thật kỳ lạ. Nhiều bạn sinh viên cảm thấy điểm chuẩn ở các trường ĐH có vẻ "thấp hơn mọi năm" nhưng với tư cách là hiệu trưởng, thầy muốn nói với các em một điều: Đừng bao giờ để điểm chuẩn đánh giá giá trị của chúng ta".

Bài phát biểu truyền cảm hứng của thầy hiệu trường đại học - Ảnh 1.

TS Nguyễn Anh Tuấn

Hiệu trưởng Trường HUFLIT cho rằng hệ thống điểm chuẩn năm nay buộc phải gom nhiều tiêu chí khác biệt vào một con số duy nhất – như thể "bắt cá voi bơi", "hổ chạy" và "đại bàng bay"… rồi cùng chấm điểm trong một cuộc thi duy nhất. Dù thuật toán có phức tạp đến đâu cũng khó công bằng cho tất cả.

"Vì thế, sự hiện diện của các em tại HUFLIT hôm nay không đơn thuần là kết quả của một kỳ thi mà là minh chứng sống động cho nỗ lực, ý chí và bản lĩnh của chính các em. Không ai và không một con số nào có quyền khiến các em cảm thấy kém giá trị. Điểm số đầu vào không quyết định cuộc đời chúng ta. Điều quyết định là cách chúng ta đứng lên từ vạch xuất phát ấy và bứt phá về đích" - ông Tuấn nói.

"Hãy dũng cảm tuyên bố: Mười mươi năm nữa, tôi sẽ ở một đẳng cấp rất khác. Và hành trình 3,5 năm tại HUFLIT này chính là bước đệm để tôi kiến tạo tương lai rực rỡ đó!"- lãnh đạo HUFLIT nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng chia sẻ với tân sinh viên rằng trường không chạy theo số đông, kiên định chọn con đường chất lượng. HUFLIT là một mái nhà có truyền thống hiếu học, nơi đã từng chắp cánh cho biết bao cựu sinh viên thành đạt. 

"Và thầy muốn chia sẻ với các em một triết lý sống đã nuôi dưỡng bao thế hệ HUFLIT: Mưu cầu hạnh phúc và tự do dựa trên nền tảng đạo đức và trí tuệ! Hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn có gì mà nằm ở chỗ bạn mang được gì đến cho người khác"- ông Tuấn nói.

Hiệu trưởng HUFLIT nhấn mạnh thời gian, tuổi trẻ là vốn quý giá nhất trong đời người. Các em mang trong mình một tài sản quý giá đó nên hãy sử dụng tuổi trẻ một cách thật có ích. Hãy coi đây như một công viên khổng lồ, không thể chơi hết tất cả trò chơi trong đó. Nhưng nếu thông minh, hiểu luật chơi và chọn đúng trò chơi của mình, các em sẽ tận hưởng được nhiều hơn, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn. Đừng để mạng xã hội, games, những thú vui lấy mất của chúng ta điều quý giá nhất: thời gian để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Và điều cuối cùng nhưng có lẽ là quan trọng nhất: Hãy yêu quý chính mình. Hãy tự hào rằng các em là phiên bản duy nhất của chính mình, không ai thay thế được. Các em học ĐH để khám phá, để tìm ra môn học nào khiến tim ta rung động, kỹ năng nào khiến ta tỏa sáng, con đường nào sẽ giúp bạn đi xa. 3,5 năm tới hãy sống trọn vẹn, dấn thân và trưởng thành.

Tại lễ khai khoá 31 năm 2025, Trường HUFLIT nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trình độ thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và ngành quản trị kinh doanh. Tính đến nay, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) vào năm 2023, gần 10 chương trình đào tạo, trong đó có 2 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Dịp này, trường cũng trao học bổng cho sinh viên với giá trị hơn 34,5 tỉ đồng


Tin liên quan

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM công bố quỹ học bổng 11 tỉ đồng

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM công bố quỹ học bổng 11 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong năm học 2024-2025, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM triển khai quỹ hỗ trợ sinh viên với tổng giá trị mỗi năm là 13 tỉ đồng

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM nhận xét tuyển điểm sàn 15 tất cả các ngành

(NLĐO)- Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM vừa thông báo điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM công bố điểm chuẩn 2 phương thức xét tuyển sớm

(NLĐO) - Ngày 5-7, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức.

