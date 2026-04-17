Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch (Ảnh Hoàng Phúc)

Sáng 17-4, đại diện UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết đã hoàn tất kiểm tra, xác minh nội dung Báo Người Lao Động phản ánh liên quan đến việc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, không trực tiếp đứng lớp nhưng vẫn hưởng phụ cấp 35%.

Ông Đỗ Ngọc Sơn, Trưởng phòng văn hóa - xã hội UBND xã Bắc Trạch, cho biết kết quả kiểm tra cho thấy hiệu trưởng Lê Thị Bích Thủy và phó hiệu trưởng Lê Tuấn Hùng không có lịch giảng dạy cụ thể, không thể hiện đầy đủ trên thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn theo quy định.

Theo ông Sơn, việc không thể hiện hoạt động giảng dạy trên kế hoạch và hệ thống quản lý được xem như chưa trực tiếp đứng lớp. "Trước đó, chúng tôi có tính đến phương án truy thu phụ cấp đứng lớp đã chi trả. Tuy nhiên, nếu học kỳ 1 chưa bố trí dạy đủ tiết thì học kỳ 2 phải xây dựng kế hoạch dạy bù để đảm bảo định mức năm học 2025-2026" - ông Sơn nói.

Cơ quan này đã yêu cầu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí giảng dạy đủ số tiết học theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước chi bộ và hội đồng sư phạm nhà trường.

Ông Sơn cũng khẳng định tuần tới Phòng Văn hóa - xã hội sẽ tham mưu UBND xã Bắc Trạch cùng các cơ quan liên quan sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường, để đánh giá mức độ vi phạm, qua đó làm căn cứ xem xét hướng xử lý các cá nhân vi phạm.

Bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng và ông Lê Tuấn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch trong buổi trao đổi thông tin với Báo Người Lao Động. (Ảnh Hoàng Phúc)

Danh sách phân công chuyên môn năm học của Trường thì việc giảng dạy của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng không có lịch cố định, không xác định rõ môn học, tiết học, không xây dựng kế hoạch dạy học và bài soạn theo quy định...

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh bà Lê Thị Bích Thủy - hiệu trưởng và ông Lê Tuấn Hùng - phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch - không có lịch giảng dạy cố định, không thường xuyên đứng lớp nhưng vẫn được hưởng phụ cấp đứng lớp 35% trong thời gian dài.

Trao đổi về nội dung này, bà Thủy cho biết theo phân công chuyên môn, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần. Tuy nhiên, việc giảng dạy không được xây dựng thành thời khóa biểu cố định và có thời điểm không trực tiếp đứng lớp.

Bà Thủy lý giải phần lớn thời gian thực hiện các hoạt động khảo sát chất lượng, kiểm tra, ra đề, coi thi, chấm bài… Khi bận công tác, nhà trường bố trí giáo viên khác dạy thay để đảm bảo không gián đoạn việc học.

Tuy vậy, theo phản ánh của giáo viên trong trường, các hoạt động khảo sát, kiểm tra không được xem là thay thế nghĩa vụ giảng dạy theo định mức. Tiết dạy hợp lệ phải được thể hiện bằng môn học cụ thể, giáo án, thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn đầy đủ.

Theo quy định hiện hành, hiệu trưởng phải dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần; các tiết dạy phải có phân công cụ thể, kế hoạch bài dạy và được cập nhật, lưu trữ đầy đủ trên hệ thống quản lý.

Từ kết quả xác minh, UBND xã Bắc Trạch yêu cầu Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch chấn chỉnh công tác chuyên môn; xây dựng thời khóa biểu cụ thể đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thực hiện công khai nội bộ và lưu trữ đầy đủ hồ sơ.

Đồng thời, nhà trường phải thực hiện đúng Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, đảm bảo số tiết giảng dạy theo quy định.

Trước đó, trả lời Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch cho biết quan điểm của địa phương là chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót; việc xem xét xử lý kỷ luật (nếu có) sẽ được thực hiện sau khi làm rõ mức độ vi phạm, đảm bảo đúng quy định pháp luật và khách quan.



