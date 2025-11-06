HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh: "Sẽ trả đủ lương trong tháng 11"

Huế Xuân

(NLĐO) - Tháng 11 là tháng của nhà giáo, thế nhưng giáo viên trường Trung cấp nghề Bình Thạnh (TP HCM) chỉ là mong nhận đủ lương, đóng đủ BHXH...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 6-11, ThS Nguyễn Ngọc Bảo Chương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, cho biết nhà trường đang chờ tiền cấp bù học phí học kỳ 1 năm học 2025- 2026 về, sau khi nhận được tiền sẽ thanh toán lương ngay. "Nhà trường đang rất cố gắng, trong tháng 11 sẽ hoàn tất trả lương cho giáo viên, nhân viên nhà trường" - ThS Chương nhấn mạnh.

Giáo viên mệt mỏi chờ lương "nhỏ giọt"

Cô P.T.N.S., giáo viên đã có gần 20 năm công tác tại Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, buồn bã cho biết đã làm đơn cầu cứu khắp nơi, mong sớm có lương và tiền và BHXH.

"Tiền lương thì mọi người gắng gồng, có người phải vay mượn bên ngoài hoặc làm thêm để xoay sở. Còn BHXH nếu bị cắt giữa chừng khi xảy ra ốm đau bệnh tật thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng tôi" - cô S. rầu rĩ.

Cô S. cho biết trước đó nhà trường từng nợ lương giáo viên hơn nửa năm. Sau nhiều tháng ròng rã làm đơn kiến nghị, đến ngày 9-10-2025, nhà trường mới thanh toán 5 tháng lương (từ tháng 3-2025 đến tháng 7-2025). Hiện tiền lương các tháng 8, 9, 10 vẫn còn "nằm im".

Nghiêm trọng hơn, chế độ bảo hiểm của giáo viên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, cô S. bị chậm đóng BHXH 15 tháng, chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp 8 tháng và BHYT đã bị cắt từ 16-4-2025. Điều này đồng nghĩa nếu đi khám bệnh thì giáo viên phải tự chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh: "Sẽ trả đủ lương trong tháng 11" - Ảnh 1.

Giáo viên Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh mong nhà trường sớm thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản phụ cấp đến thời điểm hiện tại.

Đây cũng là tình trạng chung của hơn 30 giáo viên, nhân viên nhà trường. Ông T., hiện đang làm bảo vệ tại trường, cho biết rất buồn vì trông mãi không thấy lương. Ông đã tìm được việc làm mới ở gần nhà, bắt đầu làm vào làm từ tháng 12.

"Giờ không có lương thì tôi buộc phải đi chỗ khác để làm. Vậy thì khoản tiền nợ chưa đóng  BHXH thì tôi sẽ là người đóng bù vào hay trường đóng cho tôi. Tôi rất lo lắng điều này" - ông T. thở dài.

Chỉ tuyển được 46 học sinh

Giải thích về vấn đề nợ lương, tiền BHXH và các khoản thu khác, ThS Nguyễn Bảo Chương cho biết khi ban giám hiệu mới về nhận nhiệm vụ (tháng 4-2022), trường đã lâm vào tình trạng âm quỹ hơn 65 tỉ đồng, không có quỹ dự phòng.

"Nhà trường thừa nhận có tình trạng trả chậm các khoản thu đã nêu trên. Nguyên nhân chủ yếu do chấm dứt hợp đồng sử dụng tài sản công, khó khăn trong đào tạo lái xe, số lượng tuyển sinh hệ trung cấp sụt giảm nghiêm trọng"-ông Chương phân trần.

Hiện tại, nhà trường đang phải chi gối đầu, tức lấy tiền cấp bù học phí của học kỳ sau để trả cho học kỳ trước. Đáng nói, năm học 2025-2026, nhà trường chỉ có 46 học sinh nhập học, tức chỉ tuyển được hơn 10% so với tổng chỉ tiêu là 315 học sinh.

Về việc chậm đóng bảo hiểm, nhà trường cho biết bị gián đoạn do phải điều chỉnh lại hệ số bảo hiểm và việc thay đổi nhân sự kế toán liên tục.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh: "Sẽ trả đủ lương trong tháng 11" - Ảnh 2.

Giáo viên phản ánh về tình trạng nhà trường chậm đóng BHXH

"Trường đã làm việc với cơ quan BHXH, thống nhất phương án đóng BHXH "giật lùi" (đóng dần khoản nợ cũ). Đồng thời, bảo hiểm sẽ cho phép nhà trường đóng ngay khoản thời gian thực (tháng gần nhất) để duy trì thẻ BHYT cho cán bộ nhân viên, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh" - ThS Chương thông tin.


Tin liên quan

Bộ GD-ĐT nêu lý do cần tăng lương, phụ cấp cho giáo viên

Bộ GD-ĐT nêu lý do cần tăng lương, phụ cấp cho giáo viên

(NLĐO)- Trong 3 năm, cả nước có trên 40.000 giáo viên nghỉ việc. Việc thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp… đối với nhà giáo còn một số bất cập.

Tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù", giáo viên mầm non hệ số 1,25 so với hiện nay

(NLĐO)- Tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng.

Hiệu trưởng HUFLIT: “AI không thể có lương tâm và đạo đức”

(NLĐO) - Hiệu trưởng HUFLIT nhấn mạnh giá trị con người trong thời đại công nghệ, gửi gắm thông điệp về thái độ sống, trách nhiệm trên hành trình lập nghiệp.

hiệu trưởng nợ lương trường nghề cầu cứu lương sinh viên giáo viên Trường Trung cấp nghề quận Bình Thạnh
