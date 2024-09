HIEUTHUHAI trở thành quán quân "Anh trai say hi"

Tối 14-9, chung kết chương trình thực tế âm nhạc "Anh trai say hi" đã diễn ra sôi động và kịch tính tại TP HCM. Sau một hành trình dài đầy nỗ lực, cuối cùng, danh tính quán quân và đội hình ra mắt chính thức được công bố, khiến khán giả không khỏi bất ngờ và phấn khích.



HIEUTHUHAI trở thành quán quân chương trình

Á quân gọi tên Rhyder

Đội hình ra mắt nhóm nhạc "toàn năng"

Chủ nhân của ngôi vị quán quân gọi tên HIEUTHUHAI, Rhyder trở thành á quân. Đội hình nhóm nhạc "anh trai" ra mắt chính thức với 5 thành viên gồm: HIEUTHUHAI, Rhyder, Đức Phúc, Issac và Quang Hùng MasterD. Với những gương mặt tài năng, đây hứa hẹn sẽ là một làn gió mới, trẻ trung và đầy năng lượng của V Pop.

Chia sẻ trước chiến thắng đầy thuyết phục của mình, HIEUTHUHAI cho biết: "Hiện giờ có rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói ai cũng xứng đáng để trở thành quán quân. Tôi nghĩ chương trình này không nên có quán quân. Vậy nên tôi muốn dành giải thưởng này cho các anh trai"

Trước đó, chương trình đã trao những giải thưởng phụ cho các anh trai. Bài hát được xem và nghe nhiều nhất thuộc về ca khúc "Catch me if you can" (đội Negav); Anh trai có thay đổi ấn tượng nhất là Dương Domic; Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất là ca khúc "Ngáo ngơ" của nhóm HIEUTHUHAI; Anh trai trình diễn ấn tượng nhất là Erik.

Đặc biệt, các anh trai tốp 5 cùng những anh trai nhận được giải thưởng phụ đều quyết định quyết góp số tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do siêu bão Yagi gây ra. Đây là một nghĩa cử cao cả khi các nghệ sĩ đều đang đồng lòng hướng về miền Bắc.

Ngoài phần thi của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng, mang đến những tiết mục đặc biệt và những màn kết hợp đầy bất ngờ. Điểm nhấn của đêm chung kết là màn trình diễn kết hợp giữa DJ Alan Walker và 16 anh trai. Các nghệ sĩ cùng trình diễn liên khúc hit "The Spectre", "Who I Am" và "Fire". Đặc biệt, trong lần đầu tiên hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Nam, nam DJ quốc tế đã đồng ý cho ê kíp chương trình "việt hoá" ca khúc "Who I Am".

Chủ nhân bản hit "Faded" không ngần ngại bày tỏ cảm xúc và tình cảm khi được trình diễn cùng 16 anh trai, anh chia sẻ thêm "Theo tôi, âm nhạc là không biên giới. Và ngày hôm nay, tôi được vinh dự có mặt tại đây, ở Việt Nam, tôi cực kỳ hạnh phúc vì điều đó".

Nhà sản xuất chương trình cũng úp mở cho một chương trình mới "Em xinh say hi" vào mùa hè năm sau với sự góp mặt của các nghệ sĩ nữ. Với màn trình diễn của các cô nàng Liz Kim Cương, 52Hz, Pháo, Mỹ Mỹ và Juky San trên sân khấu chung kết, đây như một lời xác nhận "ngầm" cho sự góp mặt của 5 nữ nghệ sĩ.