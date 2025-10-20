Hình ảnh 10 ngày ra quân xử lý nồng độ cồn, Công an TP HCM xử phạt hơn 5.000 trường hợp vi phạm

(NLĐO) - Cảnh sát giao thông không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"
Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cho biết qua 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện cao điểm đo nồng độ cồn
Khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP (quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) ra đời, có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, dân nhậu bắt đầu biết lo, biết sợ và biết tiếc... tiền đóng phạt.
