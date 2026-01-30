Hình ảnh 7 mẫu xe máy điện vừa được VinFast công bố, có cả mô tô vận tốc lên đến 130 km/h

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hình ảnh 7 mẫu xe máy điện vừa được VinFast công bố, có cả mô tô vận tốc lên đến 130 km/h

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - VinFast công bố quy hoạch 3 dòng xe máy điện - ra mắt 7 mẫu xe đột phá thị trường.

Ngày 30-1, VinFast chính thức công bố hoàn thiện quy hoạch tổng thể 3 dòng xe máy điện, bao gồm: phổ thông - cao cấp - thể thao; đồng thời ra mắt 7 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao, vượt trội cả về thiết kế và tốc độ.

- Ảnh 1.

Mẫu xe Rasad mang thiết kế góc cạnh, cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại

Được định vị phục vụ đại chúng, dòng xe máy điện phổ thông VinFast có dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng hiệu quả cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận chuyển, gồm các mẫu xe đã ra mắt như Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper.

- Ảnh 2.

A2, A3: Hai mẫu xe cao cấp Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch

Với dòng phổ thông đang có, VinFast chính thức công bố hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới là dòng cao cấp và dòng thể thao, với 7 mẫu xe đột phá cả về thiết kế lẫn công suất.

Dòng cao cấp sở hữu 3 mẫu xe mới gồm Rasad, Sadie và Saxil, được thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với khách hàng có gu thẩm mỹ thời thượng và yêu cầu cao về trải nghiệm công nghệ. Đây cũng là dòng xe đại diện cho sự vượt trội về công năng và thiết kế của VinFast trên thị trường xe máy điện nội địa trong tương lai.

- Ảnh 3.

Mẫu concept Subab sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng

Trong đó, Rasad được thiết kế khỏe khoắn, nam tính với nhiều góc cạnh cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter, Rasad đảm bảo cho người điều khiển luôn có tư thế lái thoải mái và an toàn. Xe dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100W, tốc độ có thể lên tới 100 km/h.

- Ảnh 4.

Mẫu concept Sudub có ngoại hình mạnh mẽ đầy uy lực

Hai mẫu xe cao cấp còn lại là Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương bắt mắt. Sadie và Saxil dự kiến sẽ được trang bị động cơ center công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa có thể đạt 80 km/h.

Dòng xe máy điện thể thao được VinFast quy hoạch gồm 4 mẫu xe, được thiết kế theo các phong cách naked-bike, cruiser và supersport với diện mạo phá cách và hiệu suất cao chưa từng có.

- Ảnh 5.

Concept mô tô thể thao Sulad phù hợp với các tín đồ tốc độ

Hai mẫu naked-biked có tên gọi Subab và Surad sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, phù hợp di chuyển hàng ngày với thiết kế tay lái cao, kết hợp cùng yên xe thoải mái. Trong khi đó, mẫu cruiser Sudub có ngoại hình mạnh mẽ đầy uy lực, với cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái cao hơn yên xe giúp đảm bảo cho chủ xe có những hành trình dài không mệt mỏi.

Đặc biệt, để thỏa mãn đam mê của những tín đồ tốc độ, VinFast ra mắt mẫu supersport có tên gọi Sulad. Với thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học, Sulad đảm bảo việc vận hành luôn ổn định dù ở dải tốc độ cao.

- Ảnh 6.

Mô tô concept Surad thích hợp với việc sử dụng hàng ngày nhờ thiết kế tay lái cao, tư thế điều khiển thoải mái

Công suất của cả 4 mẫu xe thể thao đều siêu khỏe, nhờ trang bị động cơ điện tối đa lên tới 50.000W, tương đương với các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h. Tương ứng với công suất vượt trội là những bộ pin hiệu suất đặc biệt với khả năng di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt phiên bản thương mại của dòng xe cao cấp trong quý IV/2026 và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý II/2027.

Tin liên quan

Một năm, VinFast bán hơn 400.000 xe máy điện

Một năm, VinFast bán hơn 400.000 xe máy điện

(NLĐO) - VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025.

Người dùng TP HCM hào hứng trải nghiệm, quyết định lên đời xe điện VinFast ngay trong ngày

Mô hình “đổi xe tại chỗ” cùng loạt chính sách hỗ trợ đang giúp người dân TP HCM tiếp cận xe máy điện VinFast dễ dàng hơn

Chuỗi sự kiện Đổi xăng lấy điện: Người dân thủ đô xếp hàng “chốt đơn” xe máy điện VinFast liên tục

Bất chấp thời tiết mưa rét, nhiều khách hàng tại Hà Nội đã có mặt tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” để lên đời xe xanh.

Vinfast xe máy điện xe máy vận tốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo