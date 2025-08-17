(NLĐO) - Bãi rác ở phường Bình Dương, TP HCM lúc đầu chỉ có vỏ dừa, lâu dần người dân "tiện tay" đổ tất cả các loại rác thải và hình thành bãi rác
CLIP: Bãi rác ám ảnh người dân khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương suốt gần 2 năm qua
Trong ngày cuối tuần, phường Bình Dương, TP HCM đã ra quân làm công tác Dân vận năm 2025, hoạt động này nhằm hướng đến xây dựng đô thị "sáng, xanh, sạch, đẹp".
Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho hay cũng trong dịp này phường đã đồng loạt tổ chức các chương trình như giao lưu thể dục thể thao; giao lưu văn nghệ; giao lưu lửa trại; thăm hỏi gia đình chính sách...
Cũng trong đợt này, tại Công đoàn phường Tân Đông Hiệp ra quân dọn vệ sinh tuyến đường các Công ty TNHH Chí Hùng, TNHH Ever Tech Plastic (Việt Nam), TNHH Cự Hùng II, TNHH Cốt khuôn Giày Đồ Hoả Long, TNHH Đúc Chính Xác Chang Hong, TNHH Công Nghiệp Yeijer (Việt Nam) và TNHH C&H Tarps.
Tham gia hoạt động có khoảng 300 người là đoàn viên Công đoàn, người lao động, cán bộ Công đoàn, dọn vệ sinh tuyến đường có chiều dài 1 km và đã thu gom hơn 10 tấn rác thải các loại.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)