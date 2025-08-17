HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bãi rác ở phường Bình Dương, TP HCM lúc đầu chỉ có vỏ dừa, lâu dần người dân "tiện tay" đổ tất cả các loại rác thải và hình thành bãi rác

CLIP: Bãi rác ám ảnh người dân khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương suốt gần 2 năm qua

Trong ngày cuối tuần, phường Bình Dương, TP HCM đã ra quân làm công tác Dân vận năm 2025, hoạt động này nhằm hướng đến xây dựng đô thị "sáng, xanh, sạch, đẹp".

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 1.

Tại đường Phú Chánh 21, xuất hiện 1 bài rác lớn, gây ô nhiêm môi trường và mất mỹ quan đô thị, đã có hơn 600 người tham gia dọn dẹp rác, trồng cây xanh ở đây

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Bình Dương trực tiếp đến chỉ đạo việc dọn dẹp cho biết bãi rác này nằm trên thửa đất của một hộ dân, họ cho các đơn vị thuê để đổ vỏ dừa. "Trong đợt ra quân này, phường chỉ đạo dọn dẹp hết, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho khu dân cư"- ông Sum cho hay.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 3.

Ông Đặng Minh Phú, tổ 9, khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương cho biết bãi rác này hình thành khoảng gần 2 năm nay, khu phố nhiều lần đến vận động giải toả nhưng tình trạng này không được xử lý mà đống rác ngày một phình to hơn.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 4.

Theo ông Phú, bãi rác ảnh hưởng rất lớn đến người dân xung quanh vì ruồi, muỗi, nhất là lúc gặp cơn gió lớn, mùi hôi xộc thẳng vào tới nhà dân

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 5.

Đáng nói, lúc đầu chỉ có vỏ dừa, sau này người dân thấy xuất hiện đống rác nên "tiện tay" đổ tất cả các loại rác thải vào chung luôn, lâu dần hình thành bãi rác

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 6.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 7.

Trong đợt ra quân này, phường Bình Dương huy động hơn 720 người, bao gồm đại diện UBND, Công an, Quân sự và các đoàn thể phường như MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 8.

Cùng với đó là các đơn vị quân đội như Lữ đoàn 98, Trường sĩ quan Công binh, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 Phú Lợi.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 9.

Trung sĩ Nguyễn Công Vương (hiện đang học năm thứ 4 tại Trường Đại học Công binh Bình Dương) cho biết bản thân rất vui vì sau nhiều giờ đã cùng với khối đông trả lại mặt bằng sạch sẽ cho khu dân cư.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho hay cũng trong dịp này phường đã đồng loạt tổ chức các chương trình như giao lưu thể dục thể thao; giao lưu văn nghệ; giao lưu lửa trại; thăm hỏi gia đình chính sách...

Dọn hơn 10 tấn rác thải dọc các doanh nghiệp

Cũng trong đợt này, tại Công đoàn phường Tân Đông Hiệp ra quân dọn vệ sinh tuyến đường các Công ty TNHH Chí Hùng, TNHH Ever Tech Plastic (Việt Nam), TNHH Cự Hùng II, TNHH Cốt khuôn Giày Đồ Hoả Long, TNHH Đúc Chính Xác Chang Hong, TNHH Công Nghiệp Yeijer (Việt Nam) và TNHH C&H Tarps.

Tham gia hoạt động có khoảng 300 người là đoàn viên Công đoàn, người lao động, cán bộ Công đoàn, dọn vệ sinh tuyến đường có chiều dài 1 km và đã thu gom hơn 10 tấn rác thải các loại.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 10.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 11.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 12.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý- Ảnh 13.



Bình Dương TP HCM bãi rác mỹ quan đô thị công tác dân vận
