Trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) vào tối 27-8, tại Hà Nội, diễn ra trong không khí chan hòa tình quân - dân đã để lại nhiều ấn tượng.



Lực lượng bộ đội pháo binh, tên lửa giao lưu cùng với người dân

Trong quá trình diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ tham gia A80 tranh thủ khoảng nghỉ để giao lưu, bắt tay, trò chuyện, chụp ảnh với người dân.

Các chiến sĩ và người dân cùng nhau hát những giai điệu cách mạng, ca khúc về Tổ quốc, Bác Hồ, tạo nên một bầu không khí rất hào hùng, sôi nổi, đầy tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình yêu đất nước và khí thế vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của non sông đất nước.

Khoảnh khắc bộ đội, người dân giao lưu hát, bắt tay nhau

Mặc dù chờ đợi trong nhiều giờ nhưng người dân rất hào hứng khi được giao lưu cùng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Chú bộ đội giao lưu với cháu nhỏ trên đường Thanh Niên

Những cái chào, bắt tay thắm đượm tình quân nhân

Những người lớn tuổi, trẻ nhỏ được ưu tiên ngồi trước để giao lưu cùng các chú bộ đội

Cựu chiến binh bế cháu giao lưu cùng với các quân nhân

Cựu chiến binh Tô Phan (79 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ rất tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, hào hùng và phát triển của đất nước.

Lực lượng diễu binh, tăng thiết giáp giao lưu cùng người dân

Người dân vô cùng phấn khích khi giao lưu cùng các chú bộ đội