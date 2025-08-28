(NLĐO)- Trong quá trình diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ quân nhân tranh thủ khoảng nghỉ để giao lưu, bắt tay, trò chuyện, chụp ảnh với người dân.
Trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) vào tối 27-8, tại Hà Nội, diễn ra trong không khí chan hòa tình quân - dân đã để lại nhiều ấn tượng.
Trong quá trình diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ tham gia A80 tranh thủ khoảng nghỉ để giao lưu, bắt tay, trò chuyện, chụp ảnh với người dân.
Các chiến sĩ và người dân cùng nhau hát những giai điệu cách mạng, ca khúc về Tổ quốc, Bác Hồ, tạo nên một bầu không khí rất hào hùng, sôi nổi, đầy tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình yêu đất nước và khí thế vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của non sông đất nước.
Khoảnh khắc bộ đội, người dân giao lưu hát, bắt tay nhau
