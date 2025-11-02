Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 0525L.

Quá trình khám xét, bắt giữ các đối tượng tại Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng.

Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.

Quá trình dẫn giải các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại campuchia

Công an thu giữ các tang vật liên quan của chuyên án. Ảnh Công an cung cấp

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại khu vực đồi Bokor, TP Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Theo cơ quan công an, các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỉ đồng.

Các đối tượng được đưa về Công an Lai Châu để tiếp tục điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an áp giải một đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu lấy lời khai một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Ba đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng.