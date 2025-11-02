HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã bắt giữ 66 đối tượng trong tổ chức tội phạm do "bà trùm" người Việt điều hành lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 0525L. 

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 1.

Quá trình khám xét, bắt giữ các đối tượng tại Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng. 

Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 2.

Quá trình dẫn giải các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại campuchia

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 4.

Công an thu giữ các tang vật liên quan của chuyên án. Ảnh Công an cung cấp

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại khu vực đồi Bokor, TP Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Theo cơ quan công an, các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỉ đồng.

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 6.

Các đối tượng được đưa về Công an Lai Châu để tiếp tục điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 7.

Lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 8.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Công an cung cấp

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 9.

Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 10.

Cơ quan công an áp giải một đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 11.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu lấy lời khai một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu - Ảnh 12.

Ba đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

(NLĐO) - Một tổ chức lừa đảo tại Campuchia do nữ người Việt điều hành đã chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng người dân vừa bị triệt phá.

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

(NLĐO)- Ngày 25-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chặt đứt "mắt xích" chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Camphuchia, khởi tố 17 đối tượng liên quan

Khởi tố 26 đối tượng lập công ty tại Campuchia để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng

(NLĐO) - "Long Hồng Kông" cùng đồng phạm đã lập công ty tại Campuchia để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trong nước

