Hình ảnh “bất động” ở công trường thi công đường dẫn lên cầu Quảng Đà

Cầu Quảng Đà ở TP Đà Nẵng được thông xe kỹ thuật từ cuối tháng 3-2025. Dự án được kỳ vọng sẽ "nối nhịp bờ vui" khi rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm Đà Nẵng cho người dân ở phường Điện Bàn Bắc. Tuy nhiên đến nay, cầu Quảng Đà vẫn chưa đưa vào sử dụng được.

Cầu Quảng Đà đã xong nhưng đường dẫn lên cầu chưa "thông"

Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) nối với cầu Quảng Đà thi công chậm trễ khiến lưu thông qua cầu bị tắc

Sau gần 7 tháng thông xe kỹ thuật, cầu Quảng Đà vẫn chưa thể đưa vào sử dụng

Nguyên nhân, các đường dẫn và dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) vẫn chưa được hoàn thành.

Ghi nhận thực tế của PV, chiều 7-10, trên công trường thi công vắng bóng công nhân. Lác đác 3 phương tiện cơ giới gồm xe múc, xe ủi, xe kéo nằm chỏng chơ giữa khu đất trống. Cách đó không xa, một số vật tư xây dựng nằm chất đống, được phủ bạt kín.

Hiện trạng đường dẫn lên cầu Quảng Đà (phía thuộc dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam cũ) chỉ được đắp đất tạm để người dân lưu thông bằng xe máy, xe đạp. Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực đọng nước, bùn đất nhoe nhoét, trơn trợt, đi lại rất khó khăn.

Hiện trường thi công dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) vắng bóng công nhân, lác đác phương tiện

Chiếc xe múc nằm chỏng chơ tại công trường, có dấu hiệu đã lâu không được sử dụng

CLIP: Cảnh đìu hiu tại công trường thi công dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ), đoạn giáp với cầu Quảng Đà

Cố gắng thông xe đường dẫn cầu Quảng Đà trước Tết Nguyên đán

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (thuộc UBND TP Đà Nẵng) - Chủ đầu tư Dự án đường vành đai phía Bắc Quảng Nam cho biết đang vào cuộc quyết để yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường dẫn dài 1,2km.

Dự kiến từ nay đến cuối tháng 12-2025 sẽ cơ bản hoàn thành phần nền đường, sau đó sẽ đổ cấp phối để phục vụ việc thông xe, đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán.

“Hiện nay, qua làm việc nhà thầu thi công đã cam kết ngày 9-10 sẽ đệ trình chi tiết việc triển khai thi công. Kế hoạch chi tiết Ban sẽ xem xét kỹ lưỡng. Nhà thầu đảo bảm nhân lực thì khoảng ngày 10 đến 12-9 sẽ đổ quân thi công.

Nếu đến ngày 12-9, nhà thầu vi phạm hợp đồng, không triển khai thì ban sẽ xử lý, chấm dứt hợp đồng, xử phạt theo quy định” đại diện ban quản lý cho biết.

Một trong số phương tiện cơ giới nằm tại công trường, có bảng tên Công ty cổ phần 873 – XDCTGT

Thép xây dựng được tập kết, phủ bạt tại công trường

Hiện trạng tuyến đường vành đai phía Bắc đoạn giáp với cầu Quảng Đà

Mưa lớn khiến nhiều khu vực trên tuyến đọng nước, bùn lầy trơn trượt

Trong thời gian chờ đường dẫn được hoàn thiện, mỗi ngày người dân phường Điện Bàn Bắc phải vất vả leo dốc, lên cầu Quảng Đà để vào trung tâm thành phố

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-7-2025, đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với địa phương để giải quyết tình trạng trên, tránh để cầu Quảng Đà hoàn thành nhưng người dân địa phương không được thụ hưởng.

Thời điểm trên, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố (nay là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đề nghị ưu tiên thực hiện 2 km đầu tuyến, nơi mặt bằng đã sạch, nhằm tạo điều kiện kết nối tạm thời với đường ĐH12.

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó", không chờ toàn bộ để rồi án binh bất động.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu xem xét thay thế nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng hoặc tiến độ không bảo đảm để tránh gián đoạn. Dù vậy, gần 3 tháng sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, hiện trường công trình thi công đường dẫn lên cầu Quảng Đà vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Cầu Quảng Đà dài 204 m, rộng 22 m với 4 làn xe, bắc qua sông Yên, nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam (nay đều thuộc TP Đà Nẵng). Toàn tuyến dài khoảng 1,4 km, điểm đầu giao quốc lộ 14B, điểm cuối nối đường vành đai phía Bắc Quảng Nam. Dự án có tổng vốn hơn 274 tỉ đồng, khởi công tháng 12-2023, thông xe kỹ thuật tháng 3-2025. Trong khi đó, tuyến đường vành đai phía Bắc dài 4,62 km, vốn gần 500 tỉ đồng, đi qua xã Điện Hòa (nay là phường Điện Bàn Bắc) và kết nối trực tiếp vào cầu Quảng Đà. Dù khởi công tháng 8-2024, dự án đang đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu thi công. Dự án do Công ty cổ phần Đại Thiên Trường đứng đầu liên danh cùng với Công ty cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông chia nhau 50/50 khối lượng công việc thực hiện.







