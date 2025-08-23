Hình ảnh cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quang Huy (huấn luyện viên PADI Master Scuba Diver Trainer tại Khánh Hòa) cho hay ngày 15-8 vừa qua tại khu vực vịnh Nha Phu đoạn gần địa phận xã Ninh Vân cũ (nay là phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) khi bơi lặn biển đã thấy rất nhiều xác cá chết hàng loạt ở đáy biển.

Cá chết trắng đáy biển

Theo ông Huy, nhiều hướng dẫn viên đi lặn khác cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Cá chết trắng khiến những học viên đi theo sững sờ, thậm chí trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, rất nhiều san hô cũng bị gãy ngang.

Với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn lặn biển, ông Huy cho hay hiện tượng cá chết, san hô gãy ở Hòn Bạc mang đầy đủ dấu hiệu của việc đánh bắt bằng thuốc nổ. Khi mìn phát nổ dưới nước, sóng xung kích lan tỏa mạnh khiến cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như khi va đập bởi neo tàu.

Nhiều loại cá nhỏ, cá lớn... chết trắng ở khu vực Hòn Bạc, vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

Cá chết hàng loạt, trắng cả vùng biển quanh Hòn Bạc

Ông Nguyễn Quang Huy, huấn luyện viên PADI Master Scuba Diver Trainer tại Khánh Hòa, cùng các học viên tham gia lặn biển và phát hiện ra tình trạng cá chết hàng loạt

Ông Huy cho hay đã từng bị mìn nổ khi đang lặn sâu. Dù tiếng mìn nổ ở xa nhưng ngay lập tức cảm nhận áp lực nước đè mạnh vào ngực, phải lập tức nổi lên. "Tôi cho rằng đây là tình trạng đánh bắt bằng mìn tự chế của ngư dân. Hình thức đánh bắt cá bằng thuốc nổ hiện tại là trái với pháp luật, ảnh hưởng đến rạn san hô, tận diệt và cực kỳ nguy hiểm. Tôi mong các sở ban ngành quan tâm và rà soát để tình trạng trên không còn tiếp diễn"- ông Huy cho hay.

Clip ghi nhận tình trạng cá chết trắng đáy biển ở Hòn Bạc, vịnh Nha Phu (Khánh Hòa)

Hòn Bạc trong vịnh Nha Phu nằm gần các khu resort lớn như Six Sences Ninh Vân, L'Alya Ninh Van Bay, An Lam Retreats Ninh Van...ngày càng thu hút du khách nước ngoài đến bơi, lặn. Việc để cá chết hàng loạt khiến hình ảnh Nha Trang, Khánh Hòa bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo ông Huy, không chỉ riêng khu vực này, nhiều địa điểm khác như Hòn Đỏ, vịnh Vân Phong hay Hòn Trâu Nằm cũng có tình trạng đánh bắt bằng thuốc nổ.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng biên phòng sẽ xác minh thông tin vụ việc nói trên. Việc có sử dụng chất nổ đánh cá khiến cá chết hàng loạt cần kiểm tra lại để biết chính xác nguyên nhân.

"Biên phòng sẽ có trách nhiệm trong sự việc này. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc. Hiện nay, việc phát hiện, ghi nhận bằng chứng các tàu cá đánh bắt trái phép rất khó khăn. Khi thấy tàu lạ là những tàu này không dám đánh mìn. Mình ở ngoài sáng còn họ ở trong tối"- vị lãnh đạo cho hay.

Rất nhiều san hô bị đánh gãy

Trong khi đó, ông Lê Đình Khiêm - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo Khánh Hòa, cho hay qua nghiên cứu các hình ảnh mà phóng viên thu thập được có thể nhận định các loại cá bị chết đa số là cá nổi, chưa thấy được những loại cá sống trong rạn sạn hô. Dấu hiệu này cho thấy có sự đánh cá bằng chất nổ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải thẩm định, xác minh lại sự việc.

"Chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản để đề nghị cơ quan chức năng, biên phòng và địa phương phối hợp để tìm hiểu, xác minh và có hướng xử lý vụ việc"- ông Khiêm cho hay.

Khu vực Hòn Bạc nằm trong vịnh Nha Phu

TS. Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng viện Hải dương học, cho biết khu vực Hòn Đá Bạc hay còn gọi Hòn Bạc là nơi có hệ sinh thái phong phú. Dưới độ sâu 35m khu vực này có một hang động rất lớn, có rất nhiều tôm hùm đến sinh sản. Cán bộ khoa học của Viện nhiều lần đến đây nghiên cứu môi trường biển.

Được biết, Vịnh Nha Phu có diện tích khá lớn khoảng 1.500ha, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang 15 km. Vịnh Nha Phu có hệ thống sinh thái rừng núi, sông hồ, biển đảo thuận lợi để khai thác về du lịch và nuôi trồng thủy sản, như: đảo Hòn Thị, Hòn Lao (đảo Khỉ), Hòn Sầm, Hòn Đá Bạc (bãi tắm Công Chúa)...

Theo kết quả điều tra của Viện Hải dương học Nha Trang, vịnh Nha Phu có 232 loài thực vật phù du được ghi nhận, trong đó có khoảng 150 loài tảo Silic, chiếm 65%; tảo Hai Roi (thuộc nhóm Tảo lục), chiếm 32%… Chính vì vậy vịnh Nha Phu rất được chú trọng về nuôi trồng thủy sản.



