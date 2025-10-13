HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh cảm động về người dân, doanh nghiệp ở TP HCM hướng về đồng bào bị thiên tai

Thanh Thảo

(NLĐO) - Những chuyến xe nghĩa tình rời TP HCM trong đêm, mang theo 100 tấn hàng hoá và cả hơi ấm phương Nam gửi đến đồng bào miền Bắc đang oằn mình vì bão lũ

img

 Không khí trên đường 30-4 (phường Phú Lợi, TP HCM) những ngày qua rộn ràng hơn bao giờ hết. Người đến, người đi, tay bưng những thùng hàng; người chuyển, người nhận, tất bật nhưng tràn đầy ấm áp.

img

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ cùng người dân các tỉnh phía Bắc, ngoài sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, người dân TPHCM đã chung tay quyên góp hàng trăm tấn hàng hóa gửi ra Bắc cứu trợ

img

Nhiều người đóng góp ngày lương, trích tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

img

Giữa không gian chất đầy thùng mì, gạo, sữa, nước suối… bé Minh Tuệ cùng bố mẹ mang nhiều nhu yếu phẩm đến ủng hộ, với mong muốn giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn.

img

Hàng chục tình nguyện viên thay nhau phân loại, đóng gói hàng hóa; người già, người trẻ, học sinh, sinh viên đều nhiệt tình hỗ trợ. Nhiều bạn trẻ thức trắng đêm để canh hàng, có người mang cơm nước đến tiếp sức, chẳng quản mưa gió.

img

Từng thùng hàng được phân loại  và đóng gói kỹ để chuyển ra vùng bị ảnh hưởng thiên tai bằng những chuyến xe 0 đồng

img

Trong lúc cả nước hướng về đồng bào bị thiên tai, Công đoàn Công ty TNHH kỹ nghệ cửa Ý- Á Châu đã đề xuất Ban giám đốc ủng hộ 1 tỉ đồng và đã được lãnh đạo công ty đồng ý

img

Hiện công ty đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

img

Số tiền còn lại, đích thân bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cán bộ Công đoàn đã trực tiếp đi đến vùng lũ hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân


