Thời sự Chính trị

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Hungary tại Vũng Tàu

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Bảo tháp tưởng nhớ học giả Hungary Sandor Korosi Csoma tại Vũng Tàu

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trưa 18-10, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa và tham quan Bảo tháp tưởng nhớ vị học giả, nhà nghiên cứu Đông Phương Hungary Sandor Korosi Csoma tại phường Vũng Tàu, TP HCM.

Tham dự buổi đón tiếp có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đặt vòng hoa tưởng nhớ vị học giả Hungary

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Hungary

Bảo tháp tọa lạc tại hẻm 220, đường Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ học giả người Hungary Sandor Korosi Csoma (1784-1842), có nhiều đóng góp lớn cho nền văn hóa nhân loại. Nhiều năm qua, bảo tháp được chính quyền và người dân địa phương gìn giữ, tôn tạo, trở thành một biểu tượng về tình hữu nghị giữa Việt Nam - Hungary.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với vị học giả lỗi lạc. Chủ tịch Quốc hội Hungary xúc động ghi nhận sự trân trọng của chính quyền và nhân dân TP HCM trong việc bảo tồn công trình mang dấu ấn của đất nước Hungary tại phường Vũng Tàu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 2.

Đoàn công tác chụp ảnh tại Bảo tháp tưởng nhớ học giả Hungary Sandor Korosi Csoma

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đoàn công tác thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Hungary tại Vũng Tàu:

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM cùng đoàn công tác thăm Bảo tháp

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đặt vòng hoa tưởng nhớ tại Bảo tháp

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma - Ảnh 8.

Các đại biểu trao đổi, tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma


Tin liên quan

Việt Nam - Hungary mở rộng hợp tác

Việt Nam - Hungary mở rộng hợp tác

Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Tổng thống Hungary nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, môi trường...

Tổng thống Hungary đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(NLĐO)- Sáng 28-5, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Việt Nam - Hungary mở ra cơ hội hợp tác mới

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 29-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

