Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả Hungary tại Vũng Tàu

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trưa 18-10, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa và tham quan Bảo tháp tưởng nhớ vị học giả, nhà nghiên cứu Đông Phương Hungary Sandor Korosi Csoma tại phường Vũng Tàu, TP HCM.

Tham dự buổi đón tiếp có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đặt vòng hoa tưởng nhớ vị học giả Hungary

Bảo tháp tọa lạc tại hẻm 220, đường Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ học giả người Hungary Sandor Korosi Csoma (1784-1842), có nhiều đóng góp lớn cho nền văn hóa nhân loại. Nhiều năm qua, bảo tháp được chính quyền và người dân địa phương gìn giữ, tôn tạo, trở thành một biểu tượng về tình hữu nghị giữa Việt Nam - Hungary.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với vị học giả lỗi lạc. Chủ tịch Quốc hội Hungary xúc động ghi nhận sự trân trọng của chính quyền và nhân dân TP HCM trong việc bảo tồn công trình mang dấu ấn của đất nước Hungary tại phường Vũng Tàu.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM cùng đoàn công tác thăm Bảo tháp

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đặt vòng hoa tưởng nhớ tại Bảo tháp

Các đại biểu trao đổi, tưởng nhớ học giả Sandor Korosi Csoma



