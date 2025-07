Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tại phường Dĩ An

Sáng 1-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và đoàn công tác TP HCM đã có mặt tại trụ sở UBND phường Dĩ An, khảo sát giờ làm việc đầu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường về công tác đón tiếp người dân đến làm thủ tục hành chính trong ngày đầu tiên làm việc. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Phường Dĩ An mới sau sắp xếp được hình thành từ các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp. Phường Dĩ An mới sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là 21,38 km2, quy mô dân số là 227.817 người.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An

Nơi đặt trụ sở làm việc: Trụ sở Đảng ủy phường đặt tại trụ sở làm việc của Thành ủy Dĩ An (cũ). Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN phường đặt tại trụ sở làm việc của Trung tâm Hành chính thành phố Dĩ An (cũ). Trụ sở Tiếp dân phường bố trí độc lập tại Trụ sở Ban tiếp dân của thành phố Dĩ An (cũ).

Nhân sự bố trí làm việc tại phường Dĩ An là 168 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại phường Dĩ An

Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An gồm 17 người.

Về bố trí tình nguyện viên: 3 tình nguyện viên/buổi, kết hợp tình nguyện viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An: