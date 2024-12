Hình ảnh Công an Bình Dương ra quân trấn áp tội phạm

Ngay sau khi có lệnh xuất quân, lực lượng Công an tỉnh đã ra quân biểu dương lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch