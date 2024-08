Ngày 23-8, Công an TP HCM đã tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các phòng, ban trực thuộc Công an TP HCM và hơn 100 người dân trên địa bàn.

Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp căn cước công dân, làm hộ chiếu mới, đăng ký lưu trú cho khách qua đêm ở nhà nghỉ, khách sạn, liên quan đến việc mua xe cũ, xe thanh lý…Tổng cộng, Công an TP HCM đã trả lời 20 lượt câu hỏi của người dân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội nghị

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP HCM cho biết đối tượng cấp căn cước theo Luật Căn cước năm 2023 thì công dân từ 14 tuổi trở lên thì được cấp căn cước công dân; trẻ dưới 14 tuổi cũng được cấp căn cước theo nhu cầu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải trả lời liên quan đến căn cước công dân

Luật Căn cước 2023 thì chỉ cần khai báo nơi cư trú thì sẽ được cấp căn cước công dân; việc này tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân.

Những căn cước còn hiệu lực người dân vẫn sử dụng bình thường và nếu cần bổ sung thông tin thì người dân có thể liên hệ Công an TP HCM hoặc công an gần nhất.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, điều 15 Luật Căn cước về thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước thì ngoài những thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch còn có thông tin về nhân dạng, thông tin về sinh trắc học. Thông tin về sinh trắc học gồm có ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

Người dân thắc mắc về những vấn đề liên quan đến hộ chiếu

Trong Luật Căn cước năm 2023 thì thông tin sinh trắc học có bổ sung 3 nội dung mới đó là mống mắt, ADN, giọng nói.

"Dữ liệu về mống mắt có tính chính xác cao, rất phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam hiện nay khi các giao dịch điện tử được mở rộng, là lĩnh vực chủ yếu cho các thiết bị thông minh như (di động, app điện tử).

Kết hợp với các yếu tố sinh trắc như khuôn mặt (đảm bảo xác thực 2 yếu tố) sinh trắc là cơ sở triển khai hiệu quả Luật Giao dịch điện tử (với các thiết bị di động hiện nay rất ít được trang bị module về đọc, xác thực vân tay) nên việc thu thập thông tin sinh trắc bắt buộc là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Việc thu thập thông tin sinh trắc giúp cho người dân tiện lợi trong việc thanh toán, di chuyển qua các cửa kiểm soát của máy bay, ga tàu." - Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải thông tin.

Đối với người Việt Nam vì nhiều nguyên nhân nhưng chưa xác định được quốc tịch, không có giấy tờ thì Luật Căn cước năm 2023 đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận căn cước cho họ để sử dụng đi học hành, thuận tiện cho công tác quản lý hành chính.

Thượng tá Đỗ Trung Dung giải đáp thắc mắc liên quan đến mua bán xe

Những vấn đề liên quan đến mua bán xe, Thượng tá Đỗ Trung Dung, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đối với chủ xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những vấn đề phát sinh liên quan.

Đối với chủ xe trong vòng 30 ngày nếu không làm thủ tục thu hồi thì chủ xe phải chịu trách nhiệm như bị phạt nguội hoặc xe đó gây tai nạn. Người bán xe có thể làm thủ tục thu hồi sau đó người mua xe có thể đến công an làm thủ tục sau vẫn được chấp nhận chứ không nhất thiết phải đi cùng.

Về những vấn đề liên quan đến hộ chiếu, Thượng tá Nguyễn Đức Nghiệm, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) Công an TPHCM cho biết 100% nộp hộ chiếu bằng cách khai online trên cổng dịch vụ công tuy nhiên tại trụ sở vẫn có bộ phận hướng dẫn người dân khai online. Việc thao tác trên cổng dịch vụ công về cấp hộ chiếu rất dễ, có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và không khó. Theo quy định thì sau khi tiếp nhận hồ sơ thì 8 ngày sẽ có hộ chiếu.

Trả lời cơ sở lưu trú, Thượng tá Nguyễn Đức Nghiệm khẳng định các cơ sở lưu trú, khách sạn phải thường xuyên theo dõi visa của khách nước ngoài, đối với những visa bị hết hạn thì phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ cơ sở lưu trú phải báo ngay cho công an phường hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP HCM để được hướng dẫn xử lý.

"Người dân có thắc mắc cần tháo gỡ đối với các thủ tục hành chính có thể phản hồi, góp ý đến các cơ quan chuyên môn và sẽ được hỗ trợ cặn kẽ. Công an TP HCM đề nghị các đơn vị trực thuộc phải xem việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết mọi thắc mắc, hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong các vấn đề này. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, góp ý từ người dân và doanh nghiệp" - đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM khẳng định.