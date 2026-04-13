Hình ảnh CSGT Tây Ninh rà quét thiết bị điện tử trên người thi sát hạch lái xe

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt công tác tổ chức sát hạch lái xe nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị điện tử trái quy định trong kỳ thi.

Theo đó, tại các kỳ sát hạch lái xe ô tô và mô tô, sát hạch viên sử dụng máy chuyên dụng để rà quét, dò tìm thiết bị điện tử trước và trong quá trình thi lý thuyết. Qua đó, kịp thời phát hiện các thiết bị gian lận như tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin hoặc điện thoại di động được thí sinh mang vào phòng thi.

Việc tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra, giám sát giúp nâng cao tính minh bạch, công bằng của kỳ sát hạch, đồng thời bảo đảm kết quả thi phản ánh đúng năng lực thực tế của thí sinh.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại phòng thi, khu vực thi thực hành và các khu vực liên quan cũng được siết chặt. Quy trình tổ chức sát hạch được thực hiện nghiêm túc theo quy định; cán bộ làm nhiệm vụ được quán triệt tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy chế, không để xảy ra sai sót hay tiêu cực.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo thí sinh khi tham gia sát hạch tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trái quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế và hủy kết quả thi.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cho biết công tác chuẩn bị các kỳ sát hạch được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm điều kiện tổ chức thi an toàn, đúng quy định. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận nhằm bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong sát hạch.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, việc siết chặt công tác tổ chức sát hạch và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phát hiện gian lận không chỉ góp phần nâng cao chất lượng người lái xe mà còn hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.