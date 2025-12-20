HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hình ảnh Đà Lạt rộn ràng trong đêm 20-12

(NLĐO) - Trời đêm Đà Lạt khá lạnh nhưng khán giả vẫn hào hứng chờ xem những màn biểu diễn đặc sắc

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Đêm 20-12, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Đêm khai mạc, ngoài các đội Cồng chiêng của tỉnh Lâm Đồng còn có sự tham gia của các đoàn từ Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Phú Thọ. Đặc biệt, lễ hội còn có sự tham dự của các đội Cồng chiêng từ 3 quốc gia là Lào, Campuchia và Malaysia tạo nên không gian giao hòa văn hóa rộng mở, đa sắc màu, đậm tính cộng đồng, thể hiện tinh thần hữu nghị và đoàn kết của khu vực.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Trước giờ khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã tề tựu về Quảng trường Lâm Viên để có vị trí tốt đón xem chương trình.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Trời đêm Đà Lạt khá lạnh nhưng khán giả vẫn hào hứng chờ xem những màn biểu diễn Cồng chiên đặc sắc.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Cồng chiêng từ lâu đã gắn liền với văn hóa cổ truyền của nhiều dân tộc ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, từ lễ nghi, phong tục đến tín ngưỡng dân gian. Đối với các tỉnh Tây Nguyên, cồng chiêng gắn bó mật thiết với đời sống và tín ngưỡng của người Tây Nguyên.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Các cô gái biểu diễn trong đêm khai mạc. Ngày 25-11-2005, Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Tiếp đó, ngày 4-11-2008, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể chính thức ghi danh Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên vào Danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 8.

"Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, được tỉnh Lâm Đồng tổ chức hôm nay nhằm tôn vinh các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng, các tỉnh thành trong cả nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á có văn hóa cồng chiêng nói chung, khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại", ông Đinh Văn Tuấn phát biểu.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Đây không chỉ là lễ hội thu hút người dân và du khách Đà Lạt mà có rất nhiều du khách nước ngoài hào hứng tham tham, chờ xem những màn biểu diễn Cồng chiêng đặc sắc.

Rộn ràng đêm hội Cồng chiêng Đông Nam Á ở Đà Lạt - Ảnh 10.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, lễ hội này sẽ thúc đẩy giao lưu, kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, thể hiện việc cụ thể hóa các cam kết của Lâm Đồng khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc.

Tin liên quan

Để tiếng cồng chiêng ngân vang mãi với đại ngàn

Để tiếng cồng chiêng ngân vang mãi với đại ngàn

(NLĐO) - Cồng chiêng là nét văn hóa độc đáo, thể hiện đời sống tâm linh, nghệ thuật và cả tính cộng đồng sâu sắc của người Ba Na ở Gia Lai.

Đến Gia Lai xem biểu diễn cồng chiêng mỗi cuối tuần

(NLĐO) - Biểu diễn cồng chiêng dịp cuối tuần không chỉ thu hút khách du lịch về đêm mà còn là cách để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống

Trắng đêm với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

(NLĐO) - Festival gồm các hoạt động chính như: Lễ hội đường phố; phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống; trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian

