Hình ảnh đẹp, xúc động giữa mùa hạn, mặn ở miền Tây

Tại Cà Mau: Được sự ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đã tặng hơn 4.000 bình nước uống và nước sinh hoạt cho nhiều người dân đang sinh sống tại ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Công an tỉnh Cà vận chuyển nước ngọt đến tặng người dân vùng hạn, mặn

Ngoài việc tặng nước uống, đoàn công tác còn kết hợp với Công an huyện Thới Bình và chính quyền địa phương thuê phương tiện đến tận nhà các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn trong ấp để tặng mỗi gia đình 1.000 lít nước sạch để sinh hoạt hằng ngày. Các hộ dân nhận được nước uống, nước sinh hoạt đều vui mừng, cảm kích trước việc làm đầy ý nghĩa của lực lượng công an.

Trước đó, Công an huyện Thới Bình đã kết hợp với cơ quan chức năng tặng 200 bình nước lọc cho bà con trên địa bàn xã Biển Bạch. Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm chia sẻ, tháo gở giúp dân vượt qua khó khăn do khô hạn kéo dài.

Tại Bến Tre: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với Công ty Cấp thoát nước Bến Tre tổ chức cấp phát miễn phí 25.000 lít nước ngọt sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ 50 dụng cụ chứa nước cho người dân ở khu vực xã Bình Thắng, huyện Bình Đại.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre cấp nước ngọt cho người dân. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Hoạt động này sẽ được Công an Bến Tre tiếp tục thực hiện trong những ngày tiếp theo.

Tại Long An: Tỉnh Đoàn Long An phối hợp các đội tình nguyện cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình "Giọt nước nghĩa tình" tại huyện Cần Giuộc.

Chương trình đã vận động hơn 120 khối nước sạch cho người dân bị xâm nhập mặn tại 2 xã Phước Vĩnh Đông và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Lực lượng Đoàn thanh niên ở Long An và các đội tình nguyện vận chuyển nước ngọt tặng bà con. Ảnh: Báo Long An

Tại Tiền Giang: Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp đến các xã Kiểng Phước, Bình Ân, Tân Thành (huyện Gò Công Động) để quan sát, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện chương trình; động viên nhân dân nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh, cố gắng vượt qua khó khăn.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công tác Đảng và Công tác chính trị, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Vứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh cùng công an huyện, công an các xã trên địa bàn huyện Gò Công Đông hỗ trợ người dân trong vận chuyển nước uống, nước sinh hoạt.

Chương trình "Nghĩa tình ngày hạn mặn" của Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn

Tổng cộng có khoảng 60m3 nước ngọt dùng trong sinh hoạt, 300 thùng nước tinh khiết (loại 21 lít) và trên 50.000 chai nước suối (loại 500 ml) được chuyển đến nhân dân các xã này.

Công an tỉnh cũng đã tặng 50 phần quà cho hộ khó khăn tại các xã ven biển trên địa bàn huyện Gò Công Đông, mỗi phần 300.000 đồng và 1 thùng mì tôm.

Chương trình "Nghĩa tình ngày hạn mặn" của Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn. Ngoài sự nỗ lực, đóng góp của cán bộ chiến sĩ, Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có điều kiện cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn.

Số nước ngọt của huyện Châu Thành đã đến tay người dân vùng hạn, mặn

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành và các ngành chức năng của cũng vừa tặng 500 bình nước tinh khiết đến bà con xã Tân Phước (huyện Gò công Đông) và huyện Tân Phú Đông

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre cấp nước ngọt cho người dân.