Hình ảnh hàng ngàn chiếc ô tô nhập về cảng TP HCM

Ngày 11-11, đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực II (đơn vị phụ trách Cụm Cảng Hiệp Phước, gồm Cảng Container Quốc tế SPCT, Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước) cho biết cụm cảng này vừa tiếp nhận lượng lớn ô tô nhập khẩu, lên tới 1.536 chiếc.

Trong đó, có 1.522 chiếc được nhập nguyên lô, 13 xe lẻ và 1 kiện hàng, chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc khu vực ASEAN, với hai thương hiệu chiếm tỷ trọng lớn là Toyota và Mitsubishi.

Theo thống kê, Toyota dẫn đầu với các mẫu Innova (278 chiếc), Yaris (209 chiếc) và Corolla Cross (82 chiếc). Trong khi đó, Mitsubishi gây chú ý với mẫu Xforce (186 chiếc), dòng SUV đô thị hạng B từng ra mắt năm 2023.

Hàng ngàn xe ô tô vừa cập cảng TP HCM.

Đáng chú ý nhất là Mitsubishi Destinator (170 chiếc), mẫu SUV 7 chỗ cỡ C được xem là "át chủ bài" mới của hãng xe Nhật Bản tại thị trường ASEAN, trong đó có Việt Nam. Xe thay thế Outlaner, mẫu xe đã hết vòng đời, để hiện diện ở nhóm CUV cỡ C, nơi có các đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Honda CR-V.

Mitsubishi dự kiến ra mắt mẫu xe ngay trong tháng 11, nhưng trước đó, từ tháng 10-2025, hãng đã chính thức nhận đặt cọc cho mẫu SUV 7 chỗ Destinator, với khoản giữ chỗ 10 triệu đồng. Khách hàng đăng ký sớm từ 15-10 đến trước thời điểm ra mắt sẽ nhận gói quà tặng trị giá 14,5 triệu đồng, gồm phim cách nhiệt cao cấp và phiếu dịch vụ 3 triệu đồng.

Theo giới thiệu, mẫu xe này nổi bật với thiết kế rộng rãi và hướng đến khách hàng gia đình. Theo tiết lộ từ một số đại lý, giá tạm tính khoảng trên 700 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ngoài ra, trong lô hàng kể trên của Mitsubishi còn có Triton (68 chiếc) và Xpander (49 chiếc).

Một số thương hiệu khác cũng góp mặt trong đợt nhập khẩu này như Volkswagen Golf (147 chiếc), Volvo (109 chiếc), Mercedes-Benz (19 chiếc) và MG ZS (50 chiếc), cho thấy thị trường xe nhập khẩu tiếp tục sôi động ở nhiều phân khúc khác nhau.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31-10, riêng Cảng SPCT đã tiếp nhận 68.762 xe ô tô các loại, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,287 tỉ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số thuế thu nộp ngân sách nhà nước đạt 20.721 tỉ đồng.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 131.503 chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ. Riêng nhóm xe nhập khẩu từ ASEAN chiếm tỷ trọng đáng kể, trong khi lượng xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 6%, đạt 119.918 chiếc.