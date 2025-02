Hình ảnh hào hùng của Lực lượng vũ trang TP HCM trong lễ ra quân huấn luyện

Sáng 25-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 và phát động đợt thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng".

Sự kiện với sự tham dự của trên 3.215 cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang TP HCM.

Tại buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh – KSQS 31 và khối nữ Tự vệ quận 8 đã diễu binh, diễu hành; biểu diễn võ thuật; đồng diễn múa súng.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên TP HCM đồng diễn vũ điệu các bài hát sinh hoạt tập thể.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 và phát động đợt thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng"

Màn đồng diễn võ Vovinam do các võ sinh là cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP HCM thể hiện

Vovinam là tên gọi chính thức một hệ phái võ thuật lớn tại Việt Nam do Sáng Tổ Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 và hoạt động âm thầm đến năm 1938 mới công khai với hy vọng rằng bằng cách dạy cho dân chúng kỹ năng chiến đấu, người Việt Nam sẽ đánh đổ thực dân Pháp, giải phòng dân tộc.

Vovinam được phát triển dựa trên môn Vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật khác.

Vovinam là môn võ mang tính thực chiến và dùng để tự vệ. Môn sinh Vovinam được luyện những đòn thế tay không, cùi trỏ, chân, gối cho đến các loại vũ khí như kiếm, đao, mã tấu, dao, côn… Ngoài ra môn sinh còn được học cách đối phó với vũ khí bằng tay không, các lối phản đòn, khóa gỡ và đòn vật.

Trong các môn võ Việt Nam, Vovinam phát triển với quy mô rộng lớn nhất với nhiều môn sinh có mặt ở gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhằm phát triển bộ môn Vovinam, Bộ Tư lệnh TP HCM đã thành lập câu lạc bộ võ thuật Vovinam vào ngày 10-1-2020 với 300 võ sinh.

Trải qua 4 năm hoạt động, hiện nay mô hình đã được nhân rộng và thành lập được thêm 23 câu lạc bộ võ thuật của các đơn vị trong toàn Lực lượng vũ trang TP HCM với hơn 7.200 võ sinh là cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang thành phố và người dân tham gia.

Đây là nền tảng để cán bộ, chiến sỹ, dân quân Lực lượng vũ trang TP HCM có thể để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ người dân trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

Khối Nữ Dân quân tự vệ là các cô giáo mầm non quận 8 đồng diễn múa súng.

Khối Nữ dân quân tự vệ ngành giáo dục quận 8 được thành lập từ tháng 6-2018. Đây là thời điểm mà một số địa phương trên cả nước xảy ra các cuộc phản đối Luật đặc khu kinh tế và Luật an ninh mạng. Lực lượng Tự vệ ngành giáo dục được thành lập với nhiệm vụ vừa bảo vệ cơ sở giáo dục vừa góp phần giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2024, lực lượng vũ trang quận 8 đã đạt hạng Ba toàn đoàn trong Hội thi, Hội thao Quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang thành phố. Những thành tích trên có sự đóng góp không nhỏ của Đại đội Dân quân tự vệ nữ ngành giáo dục quận 8.

Trái ngược với động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển của Khối Nữ dân quân tự vệ ngành giáo dục quận 8 thì màn múa súng của Tiểu đoàn Vệ binh – KSQS31 thể hiện sự ăn ý, mạnh mẽ, dứt khoát, đồng đều răm rắp, liên tục chuỗi liên hoàn các động tác xoay, bắt, đỡ với độ khó cao.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh – KSQS31 biểu diễn múa súng

Tiểu đoàn Vệ binh – KSQS31 là đơn vị thực hiện công tác Kiểm soát quân sự, tuần tra bảo vệ, dẫn đoàn, tiêu binh danh dự phục vụ những sự kiện, nghi lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn VB- KSQS 31 luôn nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Năm 2023, Tổng cục Chính trị QĐNDVN triển khai thực hiện 5 vũ điệu mới trong sinh hoạt tập thể cho các đơn vị trong toàn quân, bao gồm: "Vũ điệu hành quân", "Vũ điệu quân dân", "Vũ điệu niềm tin", "Vũ điệu hòa bình" và "Vũ điệu lính trẻ".

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức các hội thi đồng diễn các vũ điệu bài hát sinh hoạt tập thể trong quân đội thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ nói riêng và đoàn viên, thanh niên của thành phố nói chung nhiệt tình tham gia.

Đây là sân chơi và môi trường sinh hoạt văn hóa bổ ích để cán bộ, đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Phần đồng diễn "Vũ điệu hành quân", "Vũ điệu niềm tin" do cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP HCM thực hiện

Âm nhạc trong các vũ điệu dựa trên các bài hát quy định trong Quân đội và một số bài hát phù hợp có tính kết nối cao. Động tác trong vũ điệu mạnh mẽ, trẻ trung, dễ thực hiện, được biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bộ đội.

Đồng diễn góp phần nâng cao thể chất, kỹ năng giao tiếp văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết đồng chí, đồng đội, tình quân - dân, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc, truyền thống Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị động viên các chiến sĩ