Thời sự Xã hội

Hình ảnh khác lạ ở cầu Gianh cận Tết Bính Ngọ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi dự án mở rộng hoàn thành, cầu Gianh ở Quảng Trị không còn ùn tắc dịp cao điểm Tết, dòng xe lưu thông ổn định.

- Ảnh 1.

Cầu Gianh sau khi mở rộng, lưu lượng xe tăng cao nhưng vẫn thông suốt

Theo ghi nhận, sáng 15-2 (28 tháng Chạp), tại khu vực cầu Gianh bắc qua sông Gianh nối xã Bắc Trạch và phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, lưu lượng phương tiện tăng cao khi người dân từ các tỉnh, thành phía Nam đổ về quê đón Tết. Tuy nhiên, năm nay không xảy ra cảnh ùn ứ kéo dài như những năm trước.

Lý do cầu Gianh thoát cảnh ùn tắc là nhờ dự án cầu này được mở rộng, đưa vào khai thác cuối năm 2025.

- Ảnh 2.

Cầu Gianh bắc qua sông Gianh, kết nối trục giao thông Bắc – Nam.

- Ảnh 3.

Toàn cảnh cầu Gianh nhìn từ trên cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

Cầu Gianh từng là "nút thắt" trên trục Bắc - Nam mỗi dịp cao điểm do mặt cầu cũ chỉ có hai làn ô tô, phương tiện di chuyển qua cầu chỉ tối đa 50 km/giờ. Khi lưu lượng tăng đột biến, dòng xe nối dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Dự án mở rộng hoàn thành và thông xe từ 31-12-2025 đã giải tỏa điểm nghẽn này.

Phần cầu mới rộng 12 m, gồm 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ. Sau khi hoàn thiện cả cầu cũ và cầu mới, bề rộng toàn tuyến đạt 20,5 m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Công trình thiết kế tốc độ 80 km/h, hiện giới hạn khai thác 50 km/h để bảo đảm an toàn.

- Ảnh 4.

Dòng xe di chuyển ổn định qua cầu Gianh dịp cao điểm về quê ăn Tết

- Ảnh 5.

Hiện cơ quan chức năng vẫn cắm biển giới hạn 50 km/giờ ở hai đầu cầu để bảo đảm an toàn

- Ảnh 6.

Cầu Gianh không còn tái diễn cảnh ùn tắc kéo dài như các năm trước.

Ông Cao Chí Trung (42 tuổi, ngụ thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch; đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai) cho biết nhiều năm, dịp Tết mỗi khi qua đây thực sự là ám ảnh cho nhiều tài xế chọn lái phương tiện về quê ăn Tết như gia đình ông. Không chỉ cảnh ùn ứ kéo dài, khu vực này thường xảy ra va chạm, xe đứng "chôn chân" vào dịp Tết.

Năm nay cầu rộng, có dải phân cách, xe đi đúng phần đường nên an tâm hơn.

Việc xóa "điểm nghẽn" cầu Gianh không chỉ giúp hành trình về quê dịp Tết thuận lợi hơn mà còn tăng năng lực kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam.

Quảng Trị ùn tắc giao thông cầu gianh Tết Bính Ngọ 2026 mở rộng cầu Gianh ùn tắc giao thông dịp Tết giao thông Bắc Nam điểm nghẽn cầu gianh cầu Gianh hết ùn tắc
