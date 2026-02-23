HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương vào mùng 7 tháng Giêng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Những năm trước, xung quanh Chùa Bà Bình Dương luôn tấp nập cảnh phát đồ miễn phí cho du khách, song năm nay không còn hình ảnh này

Ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại Miếu Bà Thiên Hậu (người dân thường gọi là Chùa Bà Bình Dương) ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM, dù là ngày đầu tuần nhưng lượng người đổ về vẫn khá đông.

Thông thường từ mùng 3 Tết đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này, nhiều nhất là 2 ngày mùng 9 và 14 tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay xung quanh chùa vắng lặng, không còn cảnh "chèo kéo" du khách dùng đồ miễn phí.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 1.

Lễ hội đầu năm ở Chùa Bà Bình Dương vốn nổi tiếng là một lễ hội miễn phí. Từ thức ăn, nước uống đến khăn lạnh, nhang đèn... đều được miễn phí.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 2.

Theo đại diện Ban Trị sự Chùa Bà Bình Dương, từ mùng 1 Tết đến nay lượng khách không quá đông. Du khách thập phương thường tập trung vào dịp lễ hội Chùa Bà, diễn ra vào mùng 9 và ngày 14 tháng Giêng.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 3.

Sau khi sáp nhập các địa phương, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM sẽ chỉ đạo chung tất cả các lễ hội trên địa bàn, giao phường Thủ Dầu Một và phường Bình Dương trực tiếp chỉ đạo lễ hội Chùa Bà.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 4.

Đại diện Ban Trị sự Chùa Bà Bình Dương khẳng định dù thủ tục hành chính dù thay đổi nhưng không khí lễ hội vẫn không thay đổi mà còn được nâng cấp, phát huy hơn nữa.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 5.

Cụ thể, vào tối 12 và 13 tháng Giêng, Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ hát phục vụ tại đây, cùng với đó là các tiết mục lân sư rồng biểu diễn ở đường Bạch Đằng và đường Nguyễn Du vào đêm mùng 10 và 11 tháng Giêng.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 6.

Năm nay, bên ngoài Chùa Bà vẫn tiếp tục bố trí chỗ bán vé số cho người khuyết tật, song các hoạt động miễn phí như phát nước, đồ ăn... không còn xuất hiện

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 7.

Các hoạt động tại lễ hội sẽ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đưa vào quy cũ, tránh tình trạng miễn phí nhưng phải "chèo kéo".

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 8.

Mùng 9 tháng Giêng là lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội, còn gọi là lễ rước kiệu cộ Bà (hay lễ rước kiệu Bà) tại cơ sở 2 miếu Bà Thiên Hậu, phường Bình Dương.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 9.

Chùa Bà Bình Dương là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, do cộng đồng người Việt gốc Hoa đóng góp xây dựng và hình thành từ năm 1923.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 10.

Tương truyền, đây là nơi sinh sống của cô gái tên Lâm Mị Châu - con gái một ngư phủ tại Phúc Kiến dưới thời nhà Tống, sau này được phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương ngày mùng 7 tháng giêng - Ảnh 11.

Chùa Bà Thiên Hậu từ lâu đã không còn xa lạ với người hành hương.

