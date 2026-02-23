Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương vào mùng 7 tháng Giêng

(NLĐO) - Những năm trước, xung quanh Chùa Bà Bình Dương luôn tấp nập cảnh phát đồ miễn phí cho du khách, song năm nay không còn hình ảnh này
Ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại Miếu Bà Thiên Hậu (người dân thường gọi là Chùa Bà Bình Dương) ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM, dù là ngày đầu tuần nhưng lượng người đổ về vẫn khá đông.
Thông thường từ mùng 3 Tết đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này, nhiều nhất là 2 ngày mùng 9 và 14 tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay xung quanh chùa vắng lặng, không còn cảnh "chèo kéo" du khách dùng đồ miễn phí.
