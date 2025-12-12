Hình ảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vừa khánh thành ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hình ảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vừa khánh thành ở Tây Ninh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Đây là một trong những kho lạnh tự động, thông minh lớn nhất Đông Nam Á với 110.000 pallets, diện tích sàn kho 18.000 m2.

Ngày 12-12, Công ty CP Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS) đã tổ chức lễ Khánh thành Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới tại Tây Ninh, kỷ niệm 5 năm thành lập. 

Đây là một trong những kho lạnh tự động, thông minh lớn nhất Đông Nam Á với 110.000 pallets, diện tích sàn kho 18.000 m2.

NECS được vận hành tự động hóa trong môi trường âm sâu, hệ thống robot và giá kệ thông minh vận hành dựa trên dữ liệu và các thuật toán tối ưu.

Toàn bộ quy trình từ đặt chỗ, nhập - xuất hàng, theo dõi tồn kho, quản lý nhiệt độ đến truy xuất lịch sử lô hàng đều được vận hành trên nền tảng số, tích hợp IoT và trí tuệ nhân tạo (AI).

Với quy mô lên đến 110.000 pallets, NECS vận hành hệ thống đa dải nhiệt độ từ -22°C đến +25°C, đáp ứng hầu hết các nhóm hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến và các mặt hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát nhiệt độ.

Cận cảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Lãnh đạo công ty cùng các đại biểu ấn nút khánh thành Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới

Bên cạnh lưu trữ, NECS cung cấp chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng như phân loại - chia chọn, đóng gói - dán nhãn, kiểm đếm theo đơn hàng, trung chuyển đến cảng biển và xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu.

Tất cả được quản lý trên một nền tảng, cho phép khách hàng theo dõi lô hàng theo thời gian thực và kiểm soát toàn bộ hành trình logistics, từ kho lạnh, kho ngoại quan, kho phân phối đến cảng biển quốc tế, góp phần nâng tầm chuỗi cung ứng Việt Nam.

VIDEO: Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới được vận hành tự động

"Điểm khác biệt của NECS trên thị trường so với các kho khác đó là hợp tác với các ngân hàng triển khai mô hình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp (quản lý hàng hóa cầm cố), cho phép doanh nghiệp dùng chính lô hàng trong kho làm tài sản bảo đảm. Hệ thống quản lý số hóa giúp minh bạch dữ liệu, kết nối trực tiếp với ngân hàng và giảm rủi ro, từ đó đẩy nhanh giải ngân và duy trì sản xuất"- đại diện NECS chia sẻ.

Theo đại diện NECS, kho lạnh đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, Edge, MSC/ASC, EU code,…

Đồng thời đây cũng là kho ngoại quan lạnh số đầu tiên được Cục Hải quan chấp thuận cho áp dụng giúp cung ứng các dịch vụ ngoại quan nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí ngay tại chỗ.

Cận cảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Hàng hoá được xử lý tự động

Cận cảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh - Ảnh 3.

Hệ thống xử lý trong kho lạnh

Cận cảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh - Ảnh 5.

Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới có quy mô lên đến 110.000 pallets, vận hành hệ thống đa dải nhiệt độ từ -22°C đến +25°C


Tin liên quan

Long An: Khai trương hệ thống kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

Long An: Khai trương hệ thống kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

(NLĐO) - Ngày 22-12, Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 tại Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kho lạnh 1 triệu USD chuẩn EU đi vào hoạt động

Ngày 17-3, UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Viện Kinh tế Xanh tổ chức lễ khánh thành dự án Mô hình trình diễn kho lạnh thông minh do Chính phủ Vương quốc Bỉ và Công ty Ice-Loft tài trợ tại xã Bình Phú, huyện Càng Long.

Kho lạnh "nóng" theo Covid-19

Nhu cầu lưu trữ nông sản, thực phẩm tăng đột biến khiến ngành kinh doanh kho lạnh trở nên "nóng" hơn bao giờ hết

trí tuệ nhân tạo tự động hóa nông sản kho lạnh hải sản thuỷ sản tài chính kho lạnh kỷ nguyên mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo