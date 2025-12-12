Hình ảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vừa khánh thành ở Tây Ninh

Ngày 12-12, Công ty CP Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS) đã tổ chức lễ Khánh thành Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới tại Tây Ninh, kỷ niệm 5 năm thành lập.

Đây là một trong những kho lạnh tự động, thông minh lớn nhất Đông Nam Á với 110.000 pallets, diện tích sàn kho 18.000 m2.

NECS được vận hành tự động hóa trong môi trường âm sâu, hệ thống robot và giá kệ thông minh vận hành dựa trên dữ liệu và các thuật toán tối ưu.

Toàn bộ quy trình từ đặt chỗ, nhập - xuất hàng, theo dõi tồn kho, quản lý nhiệt độ đến truy xuất lịch sử lô hàng đều được vận hành trên nền tảng số, tích hợp IoT và trí tuệ nhân tạo (AI).

Với quy mô lên đến 110.000 pallets, NECS vận hành hệ thống đa dải nhiệt độ từ -22°C đến +25°C, đáp ứng hầu hết các nhóm hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến và các mặt hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát nhiệt độ.

Lãnh đạo công ty cùng các đại biểu ấn nút khánh thành Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới

Bên cạnh lưu trữ, NECS cung cấp chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng như phân loại - chia chọn, đóng gói - dán nhãn, kiểm đếm theo đơn hàng, trung chuyển đến cảng biển và xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu.

Tất cả được quản lý trên một nền tảng, cho phép khách hàng theo dõi lô hàng theo thời gian thực và kiểm soát toàn bộ hành trình logistics, từ kho lạnh, kho ngoại quan, kho phân phối đến cảng biển quốc tế, góp phần nâng tầm chuỗi cung ứng Việt Nam.

VIDEO: Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới được vận hành tự động

"Điểm khác biệt của NECS trên thị trường so với các kho khác đó là hợp tác với các ngân hàng triển khai mô hình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp (quản lý hàng hóa cầm cố), cho phép doanh nghiệp dùng chính lô hàng trong kho làm tài sản bảo đảm. Hệ thống quản lý số hóa giúp minh bạch dữ liệu, kết nối trực tiếp với ngân hàng và giảm rủi ro, từ đó đẩy nhanh giải ngân và duy trì sản xuất"- đại diện NECS chia sẻ.

Theo đại diện NECS, kho lạnh đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, Edge, MSC/ASC, EU code,…

Đồng thời đây cũng là kho ngoại quan lạnh số đầu tiên được Cục Hải quan chấp thuận cho áp dụng giúp cung ứng các dịch vụ ngoại quan nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí ngay tại chỗ.

Hàng hoá được xử lý tự động

Hệ thống xử lý trong kho lạnh

Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới có quy mô lên đến 110.000 pallets, vận hành hệ thống đa dải nhiệt độ từ -22°C đến +25°C



