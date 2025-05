Hình ảnh ngập, kẹt kinh hoàng ở Bình Dương, Đồng Nai sáng 10-5

Cơn mưa lớn xảy ra trên diện rộng vào sáng nay 10-5 đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương ngập sâu trong nước khiến nhiều phương tiện lưu thông qua lại bị chết máy.

Mưa lớn gây ngập đường ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trên tuyến Quốc lộ 13 do đang trong quá trình thi công dự án nâng cấp mở rộng nên mưa lớn gây ra tình trạng ngập nước một số đoạn dẫn đến kẹt xe kéo dài từ TP Thủ Dầu Một đến TP Thuận An - khoảng 15 km. Mưa lớn cũng làm trụ đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 13 đoạn qua TP Thuận An bị ngã đỗ khiến cho tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn.

Chị T. ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết sáng nay chị đi từ Bình Dương lên TP HCM, đoạn từ TP Thủ Dầu Một tới TP Thuận An khoảng 15 km nhưng di chuyển mất khoảng 3 tiếng.

Clip kẹt xe trên Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương

Còn tại một số tuyến đường ở TP Dĩ An cũng bị ngập sâu trong nước khiến nhiều xe máy bị chết máy phải dắt bộ trên đường.

Tại tỉnh Đồng Nai, trận mưa lớn sáng 10-5 gây ngập trên đường Nguyễn Ái Quốc thuộc địa phận phường Bửu Hòa và phường Hóa An (TP Biên Hòa, vị trí giáp ranh giữa Đồng Nai và tỉnh Bình Dương).

Cơn mưa kéo dài khiến lượng nước đổ từ hướng tỉnh Bình Dương về tỉnh Đồng Nai gây ngập cục bộ tại vị trí giáp ranh gây ảnh hưởng đến giao thông, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Mưa ngập tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Trận mưa gây ngập nước khu vực ngã ba Phú Sơn (giao giữa Quốc lộ 1 và đường Bắc Sơn - Long Thành thuộc huyện Trảng Bom); đường Bùi Văn Hòa đoạn chợ K8 (TP Biên Hòa); đường tỉnh 767 đoạn qua Khu Công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom)...

Clip ngập nước trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, sáng nay trên địa bàn có mưa nhiều nơi, lượng mưa đo được ở trạm La Ngà (Định Quán) đạt 153mm, Trị An (huyện Vĩnh Cửu) đạt 142mm, Tân Phú (huyện Tân Phú) đạt 80mm, Trảng Bom (huyện Trảng Bom) đạt 26mm… Các trạm khác mưa vừa, mưa nhỏ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cảnh báo trong 6 giờ tới, các huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu và lân cận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngập nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sáng sớm nay:

Ngập nước ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Mưa gây ngập nước trên Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương

Trụ đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 13 đoạn qua TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bị gãy đỗ

kẹt xe trên Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương