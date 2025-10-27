Hình ảnh nhiều người dân giao nộp vũ khí ở Đồng Nai

Ngày 27-10, tại nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt diễn ra lễ phát động ra quân “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Tại Công an phường Long Bình, thiếu tá Vũ Khắc Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, thời gian qua, việc tăng cường quản lý, sử dụng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Hình ảnh các nam thanh niên giao nộp hung khí

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm đáng kể các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ tác hại, hậu quả của việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, từ đó tự giác giao nộp.