Hình ảnh ớn lạnh mặt đường trồi lên hơn 1m, nứt toác

Sáng 15-11, ông Nguyễn Phúc Nhân – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua kiểm tra, các đơn vị trực thuộc sở phát hiện tuyến đường Quốc lộ 24 chạy qua địa bàn xã Măng Đen có hiện tượng trồi mặt đường, xuất hiện vết nứt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường trồi cao, xuất hiện vết nứt dài 100m

Hiện các phương tiện chỉ lưu thông 1/2 đường

Cụ thể, tại Km112+200 Quốc lộ 24 (thuộc địa bàn xã Măng Đen) mặt đường bị trồi lên (sát lề đường phía bên phải) cao 1,2m và xuất hiện vết nứt với chiều dài 100m, chỉ bảo đảm giao thông 1/2 mặt đường. Bề rộng của vệt trồi từ chân kè taluy dương khoảng 5,5m làm thu hẹp mặt đường, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 24 bị nứt toác

Theo ông Nguyễn Phúc Nhân, Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất, Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh nam Lào nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến khá lớn.

Quốc lộ 24 nối trung tâm Quảng Ngãi với Kon Tum (cũ) xuất hiện vết nứt dài 100m

"Trước tình hình này, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn cấp khắc phục tình trạng mặt đường bị trồi và vết nứt tại Km112+200 thuộc Quốc lộ 24 nhằm bảo đảm an toàn giao thông", ông Nhân nói.

Quốc lộ 24 là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với Kon Tum (cũ)

Quốc lộ 24 dài hơn 168 km, trước đây do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương. Đây là trục giao thông huyết mạch đông - tây nối Quảng Ngãi với Kon Tum (cũ), đi qua khu du lịch Măng Đen. Đồng thời kết nối khu vực biển, đồng bằng với cao nguyên, biên giới và thông thương đến Lào, Campuchia.

Với lưu lượng lớn, Quốc lộ 24 được xem là tuyến giao thông chiến lược quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng tây Quảng Ngãi.