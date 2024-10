Hình ảnh rốn lũ Vĩnh Long sau chỉ đạo của giám đốc Công an Quảng Trị

Ghi nhận tại xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), hàng trăm nhà dân vẫn còn ngập từ 0,3 - 0,5 m nước. Đến chiều 28-10, địa phương này vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ông Lê Đa Vinh (60 tuổi, ngụ tại thôn Sa Nam, xã Vĩnh Long), cho biết trong đêm 27 đến rạng sáng 28 -10, do mưa lớn, nước sông Sa Lung dâng cao khiến nhà ông bị ngập hơn 1,5 m. Do lũ lên nhanh nên hơn 4 tấn lúa của gia đình ông bị ngập úng và nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Lực lượng công an hỗ trợ gia đình ông Lê Đa Vinh đưa lúa bị ngập ướt đến cơ sở phơi sấy

Trong chiều 28-10, lực lượng Công an huyện Vĩnh Linh và công an các xã trên địa bàn đã đến xã Vĩnh Long để khắc phục hậu quả mưa lũ. Hơn bốn tấn lúa bị ngập ướt của gia đình ông Vinh đã được lực lượng công an hỗ trợ bốc lên xe tải, vận chuyển đến cơ sở gần nhất để sấy khô. Đồng thời, đưa số lúa có nguy cơ ngập ướt đến khu vực cao ráo.

Trong khi đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ địa phương này dọn dẹp, vệ sinh nhà văn hóa thôn sau khi nước lũ rút xuống.

Ông Trần Quốc Lương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long cho biết trong ngày địa phương đã phối hợp với các lực lượng dùng ghe vận chuyển thức ăn, nước uống đến những khu vực đang bị lũ cô lập để hỗ trợ, tiếp tế cho người dân.

Lực lượng công an hỗ trợ dân vận chuyển lúa đi phơi sấy

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn khiến gần 600 nhà dân ở xã này bị ngập lụt. Trong đêm 27-10, lực lượng chức năng đã sơ tán hàng trăm người dân đến nơi tránh lũ an toàn.

"Tại xã Vĩnh Long có nhiều thôn nằm bên sông Sa Lung bị ngập trắng như: Sa Nam, Phúc Lâm, Gia Lâm. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác cứu hộ nên may mắn chưa có thiệt hại về người" - ông Lương thông tin.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp đến xã Vĩnh Long để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Đại tá Nguyễn Đức Hải thăm hỏi người dân vùng rốn lũ Vĩnh Long. Ảnh: Kiều Hảo

Tại đây, đại tá Nguyễn Đức Hải đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tiếp tục bám địa bàn, ứng phó khẩn cấp các tình huống, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ với tinh thần: "chủ động, kịp thời, khẩn trương, nhanh nhất"; "lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Đại tá Nguyễn Đức Hải yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp, phối hợp với các ban, ngành và các lực lượng sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để giúp đỡ, hỗ trợ người dân.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là bởi tình hình mưa lũ dự báo còn diễn biến bất thường...