Thời sự

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam xuất hiện trên màn hình Thomson Reuters tại Quảng trường Thời đại (Times Square), New York (Mỹ).

Tại một trong những không gian truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất toàn cầu, phim quảng bá hình ảnh Việt Nam do Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines thực hiện tại đây góp phần lan tỏa thông điệp về một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 1.

Hình ảnh Việt Nam trên màn hình Times Square được xem là dấu mốc truyền thông, đồng thời gửi đi thông điệp về một điểm đến đang chủ động hội nhập và khẳng định vị thế quốc tế.

Quảng trường Thời đại là giao lộ sầm uất bậc nhất thế giới với trung bình hơn 330 ngàn lượt người đi qua mỗi ngày. Tòa nhà Thompson Reuters là một trong những tâm điểm của quảng trường với hệ thống màn hình LED rộng hơn 700 m2 bao quanh tòa nhà, thu hút mạnh mẽ sự chú ý của bất kỳ ai đi qua giao lộ.

Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines đưa hình ảnh Việt Nam hiện diện tại trung tâm truyền thông biểu tượng của thế giới. Sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế toàn cầu, trong đó ngành hàng không đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết quảng bá hình ảnh đất nước là một hành trình bền bỉ trong nhiều thập kỷ. Thông qua mạng bay quốc tế, các chiến dịch truyền thông, hợp tác du lịch, văn hóa và hoạt động đối ngoại, Hãng đã góp phần đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời đưa thế giới đến Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao thương, du lịch và nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Sự kiện diễn ra trùng thời điểm đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Mỹ, góp phần tăng thêm ý nghĩa kết nối và quảng bá hình ảnh quốc gia trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Song song với hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng năng lực kết nối quốc tế thông qua việc hiện đại hóa đội máy bay. Mới đây, Hãng đã ký kết hợp đồng mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ USD tại Washington, D.C., đồng thời làm việc với Tập đoàn Boeing về kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỉ USD nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế dài hạn.

Những hình ảnh ghi nhận từ Quảng trường Thời đại (Times Square), New York (Mỹ):

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 2.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam xuất hiện trên màn hình Thomson Reuters tại Quảng trường Thời đại (Times Square), New York (Mỹ)

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 3.

Phim quảng bá hình ảnh Việt Nam do Vietnam Airlines thực hiện góp phần lan tỏa thông điệp về một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 4.

Hình ảnh Việt Nam trên màn hình Times Square được xem là dấu mốc truyền thông, đồng thời gửi đi thông điệp về một điểm đến đang chủ động hội nhập và khẳng định vị thế quốc tế.

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 5.

Hình ảnh đất nước Việt Nam xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 6.

Hoạt động giới thiệu Việt Nam tại Mỹ cho thấy vai trò của Vietnam Airlines - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - trong việc kết nối và quảng bá văn hóa, du lịch, kinh tế

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 7.

Hình ảnh Hà Nội, Huế, TPHCM... xuất hiện trên Quảng trường Thời đại

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 8.

Việc đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước tại không gian truyền thông mang tính biểu tượng toàn cầu và nâng cao năng lực kết nối hàng không của Vietnam Airlines cho thấy bước triển khai đồng bộ

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 9.

Vietnam Airlines không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mà còn là “sứ giả văn hóa”, lan tỏa câu chuyện, hình ảnh đẹp Việt Nam tới công chúng toàn cầu

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 10.

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời đại, New York - Ảnh 11.

 

