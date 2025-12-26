HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hình ảnh vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" hầu tòa sáng 26-12

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cùng vợ Phạm Thị Hương Giang đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử về tội "trốn thuế"

Sáng 26-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn thuế đối với vợ chồng trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh là Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" hầu tòa - Ảnh 1.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" và vợ tại tòa sáng nay 26-12

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng rất đông để đảm bảo an ninh, an toàn phiên xét xử.

Trước đó, ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và vợ Vi "Ngộ" là Phạm Thị Hương Giang về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ (phường Hạc Thành) gây thiệt hại cho nhà nước 231 triệu đồng.

Vi "ngộ" được biết đến là một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, nổi lên từ việc bảo kê sòng bạc, đòi nợ thuê rồi lấn sân sang cho vay nặng lãi, xây dựng đàn em lên tới cả trăm người.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mạnh tay trấn áp tội phạm núp bóng doanh nghiệp, qua đó đã triệt phá nhiều băng ổ nhóm, trong đó Vi "ngộ" bị bắt giữ với nhiều tội danh như: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế".

Tin liên quan

Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

(NLĐO) - Để chạy án cho phạm nhân Hòa "chua", trùm giang hồ Vi "ngộ" đã đưa 350 triệu đồng cho một cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện cũ của tỉnh Nghệ An

Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án

(NLĐO) - TAND khu vực 1 - Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt trùm giang hồ Long "tròn" cùng 8 bị cáo tổng cộng hơn 80 năm tù liên quan tới ma túy

Vụ án trùm giang hồ Mạnh “gỗ”: Hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

(NLĐO)- Để vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam, trùm giang hồ Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo "đàn em" đưa hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

giang hồ cộm cán trốn thuế Vi "ngộ" trùm giang hồ Vi "ngộ" vợ chồng trùm giang hồ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo