Hình ảnh xe buýt điện "đổ bộ", sẵn sàng phục vụ 17 tuyến kết nối metro số 1

17 tuyến xe buýt điện mới kết nối ga metro số 1

Tuyến 153: Tàu thủy Bình An - đường Liên Phường (kết nối nhà ga An Phú), tuyến 154: Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi - Masteri An Phú (kết nối nhà ga Rạch Chiếc, ga An Phú), tuyến 155: Bến xe buýt Sài Gòn - Nhà hát thành phố (kết nối nhà ga Bến Thành và nhà ga Nhà hát thành phố, ga Ba Son), tuyến 156: Bến xe buýt Sài Gòn - Ga Hòa Hưng (kết nối nhà ga Bến Thành), tuyến số 157: Bến xe buýt Văn Thánh - Chung cư Đức Khải (kết nối nhà ga Thảo Điền).

Tuyến số 158: Bến xe buýt Văn Thánh - Cư xá Thanh Đa (kết nối nhà ga Tân Cảng), tuyến số 159: Chung cư Ngô Tất Tố - Ngã tư Hàng Xanh (kết nối nhà ga Văn Thánh), tuyến số 160: Ga Văn Thánh - Vinhomes Central Park (kết nối nhà ga Văn Thánh), tuyến số 161: Bến xe Văn Thánh - Bến xe Ngã Tư Ga (kết nối nhà ga Tân Cảng), tuyến số 162: Chung cư Man Thiện - Trường THCS Hoa Lư (kết nối nhà ga Bình Thái và nhà ga Thủ Đức), tuyến số 163: Cao đẳng Công Thương - Trường THCS Phước Bình (kết nối nhà ga Bình Thái), tuyến số 164: Đại học Nông Lâm - Chung cư Topaz (Kết nối nhà ga Khu công nghệ cao và nhà ga Đại học Quốc gia).

Tuyến số 165: Đại học Nông Lâm - Khu công nghệ cao (kết nối nhà ga Khu công nghệ), tuyến số 166: Đại học Quốc gia - Suối Tiên (kết nối nhà ga Đại học Quốc gia), tuyến số 167: Đại học Nông Lâm - Khu chế xuất Linh Trung 1 (kết nối nhà ga Khu công nghệ cao), tuyến số 168: Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Ngã tư Bình Thái (kết nối nhà ga Bình Thái, ga Thủ Đức), tuyến số 169: Vincom Thủ Đức - Ngã tư Tây Hòa (kết nối nhà ga Bình Thái).