Hình ảnh xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết

(NLĐO) - Liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối 6-9, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có kết luận giám định về nguyên nhân cháy và nguyên nhân khiến 32 người tử vong.