Thời sự Chính trị

Hình ảnh xúc động trong ngày 30-4 tại đặc khu Côn Đảo

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Hội thi đua bè truyền thống tại Côn Đảo sôi động dịp 30-4, tái hiện lịch sử "kết bè vượt ngục", thu hút đông đảo người dân, du khách cổ vũ.

Chiều 30-4, tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM, hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026 diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Không chỉ là hoạt động văn hóa - thể thao thường niên, sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tái hiện tinh thần kiên cường của các thế hệ tù nhân chính trị qua những cuộc “kết bè vượt ngục” năm xưa.

Ngay từ lễ khai mạc, không gian lễ hội lắng đọng với chương trình sân khấu hóa tái hiện những hành trình vượt biển đầy hiểm nguy. Hình ảnh người tù âm thầm kết bè, vượt sóng dữ tìm về đất liền được khắc họa xúc động.

Nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và lễ thả vòng hoa xuống biển tại khu vực cầu tàu 914 càng làm nổi bật giá trị lịch sử, tri ân những hy sinh to lớn vì độc lập dân tộc.

Sau phần nghi lễ, 22 đội bè bước vào tranh tài, gồm 15 đội nam, 6 đội nữ đến từ các khu dân cư, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và một đội khách mời. Mỗi đội 7 vận động viên, cùng điều khiển những chiếc bè tự kết từ tre, nứa, xốp… thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo

Cuộc đua diễn ra trên vịnh Côn Sơn với cự ly 2.000 m đối với nam và 1.200 m đối với nữ. Ngay khi xuất phát, các đội liên tục bứt tốc, rượt đuổi quyết liệt, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn. Trên bờ, hàng nghìn cổ động viên hò reo, tiếp lửa cho các tay chèo, làm sôi động cả vùng biển.

Hội thi đua bè không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cách người dân Côn Đảo gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hoạt động đã trở thành điểm nhấn mỗi dịp 30-4, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương giàu truyền thống, giàu sức sống đến du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh Ngày Sức khỏe toàn dân nhằm chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Không đánh đổi môi trường để phát triển Côn Đảo

(NLĐO)- Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; xây dựng đảo xanh - thông minh - đáng sống… là định hướng xuyên suốt cho Đặc khu Côn Đảo trong giai đoạn tới

Côn Đảo lần đầu có máy sàng cát vệ sinh bãi biển

(NLĐO)- Côn Đảo được trang bị máy sàng cát vệ sinh bãi biển, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

anh hùng liệt sĩ TPHCM Côn Đảo du khách kết bè vượt ngục hội thi đua bè đua bè truyền thống người dân Côn Đảo
