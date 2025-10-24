Hình mẫu cho đô thị lấn biển

Sau hơn nửa năm thi công, khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise tại xã Cần Giờ (TP HCM), do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, đã gần hoàn thiện giai đoạn lấn biển, đánh dấu bước tiến quan trọng của một trong những dự án hạ tầng - du lịch quy mô nhất miền Nam. Dự án có tổng diện tích 2.870 ha, khởi công ngày 19-4, hiện đang bước sang giai đoạn hoàn thiện nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.



Cần Giờ thay đổi từng ngày

Tại buổi tọa đàm "Siêu đô thị ESG++" diễn ra ở xã Cần Giờ ngày 23-10, đại diện Vingroup cho biết Vinhomes Green Paradise được định vị là siêu đô thị ESG++, mô hình mở rộng của ESG với 2 yếu tố mới R-R (Regeneration - Tái sinh, Resilience - Thích ứng), hướng đến "Thành phố Xanh - Thông minh - Sinh thái - Tái sinh hàng đầu thế giới".

Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) của Tập đoàn Vingroup .Ảnh: SƠN NHUNG

Theo bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes, dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở). Cũng trong thời gian này, chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng. Đến năm 2027 sẽ bàn giao những căn nhà đầu tiên.

Để tăng khả năng kết nối, trước mắt Vingroup sẽ tài trợ 3 phà 200 tấn phục vụ tuyến Bình Khánh - Cần Giờ và chịu toàn bộ chi phí vận hành. Khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thiện, khu đô thị sẽ dễ dàng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành qua Quốc lộ 51, đồng thời doanh nghiệp đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ tuyến đường sắt cao tốc TP HCM - Cần Giờ, nhằm biến nơi đây thành "cửa ngõ xanh" của thành phố.

Nói thêm về quá trình lấn biển, đại diện Vingroup cho biết dự án đã áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp, tức vật liệu san lấp được lấy ngay trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp phần đất liền, giảm thiểu tác động môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Đây là công nghệ đã được kiểm chứng tại nhiều công trình lớn trên thế giới, như Palm Jumeirah ở Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hay các dự án mở rộng cảng ở châu Á, nay được điều chỉnh phù hợp với đặc thù địa chất của Cần Giờ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết từ khi Vingroup triển khai dự án khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise, diện mạo Cần Giờ thay đổi từng ngày. Dự án không chỉ tạo động lực phát triển mới cho khu vực cực Nam TP HCM mà còn mở ra hàng loạt cơ hội việc làm, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và nâng cao đời sống người dân. Từ vùng đất vốn yên ả, nay Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ với hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối và dòng vốn đầu tư lớn.

Người dân địa phương cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Bà Trần Thị Thể, sống tại Cần Giờ hơn 20 năm, chia sẻ: "Chúng tôi mong sớm có cầu và tuyến metro để thu hút du khách đến nhiều hơn". Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Hường cho biết ban đầu nhiều người còn lo lắng, nhưng nay đã yên tâm vì Vingroup tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn và đời sống tinh thần cũng cải thiện đáng kể.

Đẳng cấp quốc tế

Từ khi ra mắt, Vinhomes Green Paradise đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn, bởi đây là dự án tiên phong tại Việt Nam áp dụng chuẩn công trình xanh quốc tế BREEAM (Anh) - bộ tiêu chuẩn ra đời từ năm 1990, được xem là thước đo hàng đầu về phát triển đô thị bền vững. Bà Nguyễn Thị Hương Thu, đại diện Công ty TNHH Tư vấn Công trình xanh GreenViet, cho biết dự án tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), hướng đến sự hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. "BREEAM không chỉ đo lường hiệu quả năng lượng mà còn đánh giá toàn diện từ quy hoạch, môi trường sống, vật liệu xây dựng đến sức khỏe cộng đồng - điều mà Vinhomes Green Paradise đang thực hiện đúng tinh thần phát triển bền vững" - bà Thu nói.

Trên thế giới, nhiều khu đô thị đạt chuẩn ESG như Hammarby Sjostad (Thụy Điển) hay Porta Nuova (Ý) đã chứng minh mô hình phát triển xanh có thể vừa nâng cao chất lượng sống vừa gia tăng giá trị bất động sản. Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho quy hoạch đô thị ven biển.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định: "Nếu được triển khai đúng cam kết, đây sẽ là dự án thiết lập chuẩn mực phát triển đô thị mới cho Việt Nam. Trước đây, TP HCM có Phú Mỹ Hưng hay Sala Thủ Thiêm mở đường cho mô hình đô thị hiện đại; nay Vinhomes Green Paradise có thể tiếp nối, kiến tạo tiêu chuẩn sống hài hòa giữa thiên nhiên - văn hóa - con người, trở thành biểu tượng mới của thành phố".

Trước những lo ngại về tác động môi trường, PGS-TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, khẳng định dự án đã được các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước nghiên cứu kỹ lưỡng. "Mọi sự can thiệp vào tự nhiên đều có ảnh hưởng nhất định nhưng ở đây các tác động đã được tính toán, kiểm soát chặt chẽ. Lợi ích kinh tế - xã hội mà dự án mang lại vượt trội hơn nhiều, và quan trọng hơn, nó là cú hích để Việt Nam bứt phá, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nâng tầm vị thế du lịch và tài chính khu vực" - ông nói.

Theo ông Song, Việt Nam cần mạnh dạn đầu tư vào các dự án tiên phong, quy mô và đẳng cấp quốc tế, vì nếu chỉ tập trung vào những mô hình cũ, nền kinh tế sẽ khó cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn như Singapore hay Bangkok (Thái Lan). Việc áp dụng chuẩn ESG quốc tế sẽ giúp Vinhomes Green Paradise trở thành hình mẫu cho đô thị hướng biển hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc địa phương vừa mở ra không gian sống xanh và thịnh vượng.

Ở góc độ thị trường, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, cho rằng "tệp khách hàng của Vinhomes Green Paradise là những người thật sự hiểu giá trị của chất lượng sống". Họ không chỉ tìm nơi an cư mà còn mong muốn trở thành cư dân trong một cộng đồng văn minh, nơi con người cùng góp phần kiến tạo lối sống bền vững.

Bà Phan Thiên Lý nói thêm 3 dự án trước của Vinhomes tại TP HCM như Central Park, Ba Son và Grand Park đều ghi nhận mức tăng giá từ 3 - 5 lần sau khi bàn giao. Đặc biệt, bà nhấn mạnh Vingroup cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: Nếu có hiện tượng lún sụt, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. "Đây không chỉ là cam kết kỹ thuật mà còn là bảo chứng cho niềm tin, cho sự bền vững và giá trị lâu dài của dự án" - bà nói thêm.

Truyền cảm hứng cho người cao tuổi Vài ngày trước, Vingroup chính thức công bố ra mắt Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo "Chân trời hạnh phúc" dành cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu - nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe, vui và có ích, tiếp tục hành trình đáng giá trong từng khoảnh khắc. Dự kiến, Vin New Horizon sẽ được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ là khu đô thị đầu tiên, hình thành cộng đồng hưu trí cao cấp giữa lòng "Thành phố ESG++ hàng đầu thế giới", mở ra chuẩn sống mới cho thế hệ vàng Việt Nam. Mỗi khu đô thị có quy mô từ 20 đến 50 ha, tích hợp đầy đủ tiện ích về an cư, nghỉ dưỡng, y tế, học tập và văn hóa - giải trí, mang lại môi trường sống trọn vẹn và tích cực cho người cao tuổi.



