HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên?

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Michael Carrick thổi làn gió mới giúp Man United “lột xác” với lối chơi mạch lạc, hiệu quả và đội trở lại tốp 4 sau 26 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Man United đang cho thấy diện mạo hoàn toàn trái ngược chỉ trong thời gian ngắn dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Michael Carrick.

Từ một tập thể thiếu tự tin, rời rạc về tổ chức, "Quỷ đỏ" thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, vươn lên nhóm đầu bảng và thắp lại hy vọng dự Champions League mùa sau.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 1.

Tạm quyền Michael Carrick đã thay đổi hoàn toàn Man United chỉ sau 5 trận đấu đầu tiên. Ảnh: SunSport

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 2.

Man United đã giành được 4 chiến thắng, 1 trận hòa qua 5 trận gần nhất. Ảnh: Alamy

Chuyên gia chiến thuật Dean Scoggins của tờ SunSport (Anh) chỉ ra 5 yếu tố then chốt phía sau sự hồi sinh mạnh mẽ này.

Gắn kết đội hình với "nhạc trưởng" Bruno

Thay đổi lớn nhất của tạm quyền Michael Carrick nằm ở "chất keo" gắn kết lối chơi của đội với "viên kim cương" mang tên Bruno Fernandes.

Tiền nhiệm Ruben Amorim trước đó thường kéo tiền vệ tấn công Bruno lùi sâu, phải "chạy khắp mặt sân" – kiểu "hội chứng Steven Gerrard", nơi một cầu thủ phải làm mọi việc ở tuyến giữa.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 3.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 4.

Chiến thuật của HLV Michael Carrick cho phép nhạc trưởng Fernandes di chuyển vào trong và thoát khỏi sự truy cản của các hậu vệ đối phương. Ảnh: SunSport

Tạm quyền Carrick đưa ngôi sao Bruno trở lại đúng vị trí số 10 sở trường. Nhờ vậy, vai trò tổ chức và tạo đột biến của đội trưởng người Bồ Đào Nha được phát huy tối đa.

Quan trọng hơn, tạm quyền Carrick xây dựng các "khối kim cương" thay vì chỉ là những tam giác chuyền bóng đơn giản. Nhờ đó, người cầm bóng luôn có ít nhất 2 phương án phối hợp gần.

Khi nhạc trưởng Bruno trôi vào khoảng trống giữa các tuyến, nhóm "kim cương" gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Kobbie Mainoo lập tức di chuyển theo để tạo các điểm kết nối.

Ở các trận gặp Man City và Tottenham, đoàn quân dưới trướng Carrick đã hút đối thủ vào một khu vực hẹp, qua đó mở ra khoảng trống để Bruno băng lên phía sau.

Thống kê của Bruno dưới thời Carrick rất ấn tượng và anh liên tục là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên sân.

Luke Shaw "tái sinh" bên cánh trái

Hậu vệ trái Luke Shaw đang cho thấy hình ảnh "lột xác" dưới thời HLV Michael Carrick. Man United hiện rất thoải mái với cấu trúc chiến thuật đang vận hành và điều đó thể hiện rõ qua vai trò của hậu vệ biên trái.

Trên lý thuyết, "Quỷ đỏ" xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng khi vận hành cho phép cầu thủ hành lang trái linh hoạt bó vào trong nếu cần thiết.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 5.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 6.

Man United lột xác nhờ Luke Shaw "tái sinh" bên hành lang trái. Ảnh: SunSport

Ở một số thời điểm, đội hình Man United thậm chí biến hóa gần như sơ đồ 3 trung vệ – theo kiểu mà HLV Ruben Amorim từng áp dụng.

Trong cấu trúc này, Diogo Dalot giữ vị trí thấp ở cánh phải, còn Luke Shaw được phép dâng cao, tham gia nhiều hơn vào các pha tấn công bên hành lang trái.

Trong trận gặp Arsenal, những pha chồng biên của Shaw là chất xúc tác cho các bàn thắng. Hậu vệ người Anh được trao quyền tự do di chuyển và thể hiện tư duy chiến thuật thông minh.

Đó là hình ảnh Luke Shaw tốt nhất – tương tự phong độ anh từng thể hiện trong màu áo tuyển Anh tại EURO 2024.

Kobbie Mainoo kết hợp Casemiro

Tạm quyền Carrick hiểu tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo hơn người tiền nhiệm Ruben Amorim. Điểm mấu chốt là sự kết hợp giữa anh với tiền vệ phòng ngự Casemiro.

Dưới thời tiền nhiệm, bộ đôi này bị cho là thiếu tốc độ để đá cùng nhau. Tạm quyền Carrick khắc phục bằng cơ chế "phòng ngự bảo vệ", tức trung vệ dâng lên hỗ trợ Casemiro, giải phóng Mainoo tham gia tấn công và tiếp cận Bruno.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 7.

Kobbie Mainoo đã tóm gọn tất cả những điều đúng đắn về Man United dưới thời tạm quyền Carrick. Ảnh: Alamy

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 8.

Man United dưới thời HLV Carrick luôn có những pha phối hợp nhóm nhỏ ngay trong trận đấu giống trên sân tập, bao gồm chuyền nhanh, ít chạm, hút đối thủ vào một điểm rồi thoát pressing gọn gàng.

Điểm thú vị là Man United dưới thời HLV Carrick luôn có những pha phối hợp nhóm nhỏ ngay trong trận đấu giống trên sân tập, bao gồm chuyền nhanh, ít chạm, hút đối thủ vào một điểm rồi thoát pressing gọn gàng.

Trước Tottenham, 6 cầu thủ "Quỷ đỏ" phối hợp trong phạm vi hẹp khiến 4 cầu thủ đối phương "đuổi bóng trong vô vọng".

Lối chơi mang dấu ấn Sesko

Nhiều cầu thủ có giá chuyển nhượng cao khi sa sút dễ rơi vào tâm lý chán nản nhưng chân sút Benjamin Sesko thì không. Tiền đạo trị giá 60 triệu bảng Anh này gây ấn tượng mạnh bởi thái độ thi đấu tích cực và tinh thần chuyên nghiệp.

Dưới thời HLV Michael Carrick, hiệu quả của Sesko được thể hiện rõ rệt anh chỉ cần 61 phút trên sân nhưng đã ghi 2 bàn thắng, cho thấy dấu ấn của "sát thủ" thực thụ.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 9.

Tiền đạo Benjamin Sesko đang trở thành ngòi nổ đáng sợ dưới thời tạm quyền Carrick. Ảnh: SunSport

Điểm đáng chú ý khác nằm ở khả năng di chuyển không bóng – yếu tố thường bị bỏ qua. Trong trận gặp West Ham, tiền đạo Sesko liên tục chạy những vòng nhỏ ngay trước mặt hàng thủ đối phương để tự mở ra khoảng trống cho mình.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã tự tạo được "khe hở", trước khi tung cú dứt điểm gợi nhớ hình ảnh của cựu danh thủ Robin van Persie.

Trong bối cảnh Man United cần thêm phương án tấn công đa dạng, Sesko nổi lên như lời giải quan trọng.

Với vai trò trung phong cắm, anh giúp "ghim" hàng thủ đối phương, kéo giãn cặp trung vệ và mở không gian cho tuyến hai băng lên dứt điểm.

Trợ lý Evans góp phần giúp Man United lột xác

Sự xuất hiện của trợ lý Jonny Evans và Jonathan Woodgate trong ban huấn luyện đã tạo ra khác biệt rõ rệt: Man United trở lại lối chơi quyết liệt khi phòng ngự vòng cấm.

Đó cũng là "chất" rất riêng của một trung vệ từng nổi bật bởi khả năng đọc tình huống và bảo vệ khung thành như Jonny Evans. Ở chiều ngược lại, đội bóng cũng cho thấy họ trở nên nguy hiểm hơn từ các tình huống cố định.

Trận gặp Tottenham, Man United triển khai một pha đá phạt được dàn xếp công phu với Kobbie Mainoo làm tường, hàng thủ đối phương bị hút vào trong để Bryan Mbeumo xuất hiện ở khoảng trống gần cột góc.

Kịch bản tương tự suýt được tái hiện trước West Ham với pha di chuyển vòng cung của Luke Shaw kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Họ gần như lặp lại được miếng đánh này trước West Ham, với pha di chuyển vòng cung của Luke Shaw.

Cặp trung vệ Harry Maguire – Lisandro Martínez cũng cho thấy sự ăn ý ngày càng rõ rệt, đồng thời Man United bổ sung thêm các miếng đánh cố định vào "kho vũ khí" chiến thuật.

HLV Carrick đã vực dậy Man United thế nào qua 5 trận đầu tiên? - Ảnh 10.

Nhờ trợ lý Johnny Evans, Man United đang chơi rất quyết liệt và hiệu quả. Ảnh: Alamy

Man United không còn chỉ là tập hợp rời rạc của những cá nhân mà đã trở thành một tập thể được huấn luyện bài bản, có kế hoạch cho mọi kịch bản trận đấu.

Sau quãng nghỉ 10 ngày trọn vẹn để tập trung hoàn thiện trên sân tập, "nền móng Carrick" đang cho thấy sự vững vàng đáng kể.

