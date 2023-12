Năm 2023 là một trong những năm thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp quần vợt của "siêu nhân" Novak Djokovic. Anh đã đoạt ¾ danh hiệu vô địch Grand Slam, vô địch ATP Finals và thiết lập hàng loạt kỷ lục không tưởng, trong đó có lần thứ 8 kết thúc mùa giải là tay vợt số 1 thế giới.

Do đó danh hiệu "HLV xuất sắc nhất năm" không thuộc về HLV Goran Ivanisevic là một kết quả bất ngờ. Thay vào đó các huấn luyện viên của Jannik Sinner là Darren Cahill và Simone Vagnozzi đã giành được giải "HLV xuất sắc nhất năm 2023 của ATP".

Goran Ivanisevic bị ghét lây

Có một thực tế không thể phủ nhận là Djokovic chưa bao giờ được nhận giải "Tinh thần thể thao ATP" (The ATP Sportsmanship Award) cũng như là "Người hâm mộ yêu thích nhất" (The Fans' Favourite award). Truyền thông quốc tế cũng nhận định Djokoivc sẽ "không bao giờ" có được giải thưởng người hâm mộ quần vợt yêu thích nhất, ngoài những cổ động viên ruột của chính Djokovic.

HLV của Djokovic không được trao giải HLV xuất sắc nhất năm

"Tinh thần thể thao Stefan Edberg" là giải thưởng dành cho tất cả các tay vợt tham gia thi đấu hằng năm trong hệ thống thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của ATP. Giải thưởng này nhằm tôn vinh các tay vợt có tính chuyên nghiệp, luôn thi đấu cống hiến, trung thực, công bằng, ứng xử hay, hành xử đúng mực và nhân văn.

Trước những tiêu chí này, với những gì thường xuyên thể hiện trên sân bóng qua những hành động đập vợt, phản ứng trọng tài, thách thức khán giả… rõ ràng Djokovic đã hoàn toàn không thể đáp ứng.

Từ những câu chuyện phi thể thao như thế, có lẽ chúng ta cũng hiểu vì sao Novak Djokovic - tay vợt được nhìn nhận là xuất sắc nhất lịch sử quần vợt thế giới - dù được tôn trọng nhưng chưa bao giờ và được dự đoán là không bao giờ được… yêu thích nhất!

Phải chăng vì ghét Djokovic mà HLV Goran Ivanisevic bị ghét lây, do đó Ivanicevic đã không thể thắng giải "HLV xuất sắc nhất năm 2023"

Sinner - nhân tố mới được yêu thích nhất

Tay vợt người Ý Jannik Sinner, một trong 3 tay vợt cùng với Carlos Alcaraz và Holger Rune được dự báo là Big 3 thế hệ mới sau Big 3 đời đầu là Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Sinner đã được trao giải "Người hâm mộ yêu thích nhất năm 2023". Năm 2023 cũng là mùa thi đấu thành công nhất của tay vợt 22 tuổi Sinner với 4 danh hiệu ATP trong đó có Master 1000 đầu tiên tại Toronto và kết thúc năm với vị trí số 4 thế giới.

Sinner cũng là tay vợt vào đến chung kết ATP Fianls, là tay vợt duy nhất trong năm 2023 đánh bại hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới là Djokovic và Alcaraz mỗi người hai lần, đồng thời góp công lớn dẫn dắt đội tuyển Ý vô địch Davis Cup.

Giờ đây Sinner là tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử quần vợt Ý và Sinner nối tiếp Federer, Nadal giành danh hiệu "Tay vợt được người hâm mộ ATP yêu thích nhất".

Ngoài ra Sinner đã thắng thêm giải "Tay vợt tiến bộ nhất của năm" (Most Improved Player of the Year ) và không loại trừ khả năng Sinner sẽ thắng thêm giải "Tinh thần thể thao Stefan Edberg".