HLV Guillaume Graechen được vinh danh

Sáng 17-5, trong khuôn khổ "Ngày hội bóng đá nhí toàn quốc" do Học viện Nutifood tổ chức tại sân Hoa Lư, TP HCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" cho ông Guillaume Graechen.



HLV người Pháp được biết đến với tên gọi thân mật "thầy Giôm", từng dẫn dắt đội U19 Việt Nam và hiện làm Giám đốc Điều hành dự án Học viện bóng đá Nutifood. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" là danh vị ghi nhận những đóng góp thiết thực và hiệu quả của các cá nhân trong việc phát triển bóng đá Việt Nam, do VFF trao tặng.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch VFF, trao kỳ niệm chương cho HLV Guillaume Graechen

"Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi mình nhận được sự khích lệ này sau gần 20 năm tôi làm việc với bóng đá Việt Nam" - HLV Graechen nói. "Thành công trong sự nghiệp đào tạo trẻ của tôi không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn được thúc đẩy bởi sự chung tay của cầu thủ, lãnh đạo".

Tôn vinh một người thầy ngoại quốc hết lòng vì bóng đá trẻ Việt

Khi học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức ra đời năm 2007, HLV Graechen là người đầu tiên được Học viện JMG toàn cầu cử sang Việt Nam huấn luyện. Dưới sự dìu dắt của ông, những học viên khóa đầu tiên từ học viện này như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã trưởng thành, vươn lên vị thế ngôi sao hàng đầu, có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Không chỉ mài giũa những viên ngọc thô thành ngôi sao sáng, thầy Giôm còn đạt nhiều thành tích khác. Ông giúp U19 Việt Nam giành vị trí á quân giải U19 Đông Nam Á 2013, á quân U22 Đông Nam Á 2014, vào vòng chung kết U19 châu Á 2014. Bên cạnh đó, đội U19 của ông cũng đoạt giải phong cách U19 Đông Nam Á 2014, đoạt giải fairplay (Bóng đá cao thượng) năm 2013.

"Thầy Giôm" sau đó làm công tác huấn luyện cho Học viện Nutifood đóng quân tại Hàm Rồng, Gia Lai từ 2015. Ông tiếp tục cho ra lò những cầu thủ tài năng như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức...

Học trò cũ Công Phượng tặng hoa chúc mừng "thầy Giôm"

"Gần 20 năm trước khi tôi đến Việt Nam, chưa có nhiều lớp học hay trung tâm đào tạo. Còn bây giờ các cầu thủ được tiếp cận sớm hơn với bóng đá, học hỏi sớm, trong khi các CLB cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Việc đội tuyển trẻ Việt Nam giành vé dự U17 World Cup là động lực cho tất cả cầu thủ trẻ", HLV Graechen nói.

Sau vinh danh, Guillaume Geaechen quay về với việc tìm kiếm những Công Phương, Xuân Trường mới

Các học trò cũ của HLV Graechen như Công Phượng, Đông Triều có mặt tại buổi lễ để chúc mừng thầy. Trong khi đó, do bận thi đấu, những cầu thủ khác như Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn gửi hoa chúc mừng, gửi lời tri ân qua các đoạn video clip được phát trên màn hình. Một số cầu thủ của học viện Nutifood như Hiểu Minh trực tiếp đến chúc mừng thầy.