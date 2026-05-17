Thể thao

HLV Guillaume Graechen được vinh danh

Đông Linh - Ảnh: Đào Tùng - Vũ Hoa

(NLĐO) - Đóng góp không mệt mỏi cho công tác đào tạo cầu thủ trẻ, HLV Guillaume Graechen được trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam".

Sáng 17-5, trong khuôn khổ "Ngày hội bóng đá nhí toàn quốc" do Học viện Nutifood tổ chức tại sân Hoa Lư, TP HCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" cho ông Guillaume Graechen.

Màn hình lớn hiện diện tại "Ngày hội bóng đá nhí toàn quốc"

HLV người Pháp được biết đến với tên gọi thân mật "thầy Giôm", từng dẫn dắt đội U19 Việt Nam và hiện làm Giám đốc Điều hành dự án Học viện bóng đá Nutifood. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" là danh vị ghi nhận những đóng góp thiết thực và hiệu quả của các cá nhân trong việc phát triển bóng đá Việt Nam, do VFF trao tặng.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch VFF, trao kỳ niệm chương cho HLV Guillaume Graechen

"Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi mình nhận được sự khích lệ này sau gần 20 năm tôi làm việc với bóng đá Việt Nam" - HLV Graechen nói. "Thành công trong sự nghiệp đào tạo trẻ của tôi không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn được thúc đẩy bởi sự chung tay của cầu thủ, lãnh đạo".

Tôn vinh một người thầy ngoại quốc hết lòng vì bóng đá trẻ Việt

Khi học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức ra đời năm 2007, HLV Graechen là người đầu tiên được Học viện JMG toàn cầu cử sang Việt Nam huấn luyện. Dưới sự dìu dắt của ông, những học viên khóa đầu tiên từ học viện này như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã trưởng thành, vươn lên vị thế ngôi sao hàng đầu, có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Không chỉ mài giũa những viên ngọc thô thành ngôi sao sáng, thầy Giôm còn đạt nhiều thành tích khác. Ông giúp U19 Việt Nam giành vị trí á quân giải U19 Đông Nam Á 2013, á quân U22 Đông Nam Á 2014, vào vòng chung kết U19 châu Á 2014. Bên cạnh đó, đội U19 của ông cũng đoạt giải phong cách U19 Đông Nam Á 2014, đoạt giải fairplay (Bóng đá cao thượng) năm 2013.

"Thầy Giôm" sau đó làm công tác huấn luyện cho Học viện Nutifood đóng quân tại Hàm Rồng, Gia Lai từ 2015. Ông tiếp tục cho ra lò những cầu thủ tài năng như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức...

Học trò cũ Công Phượng tặng hoa chúc mừng "thầy Giôm"

"Gần 20 năm trước khi tôi đến Việt Nam, chưa có nhiều lớp học hay trung tâm đào tạo. Còn bây giờ các cầu thủ được tiếp cận sớm hơn với bóng đá, học hỏi sớm, trong khi các CLB cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Việc đội tuyển trẻ Việt Nam giành vé dự U17 World Cup là động lực cho tất cả cầu thủ trẻ", HLV Graechen nói.

Sau vinh danh, Guillaume Geaechen quay về với việc tìm kiếm những Công Phương, Xuân Trường mới

Các học trò cũ của HLV Graechen như Công Phượng, Đông Triều có mặt tại buổi lễ để chúc mừng thầy. Trong khi đó, do bận thi đấu, những cầu thủ khác như Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn gửi hoa chúc mừng, gửi lời tri ân qua các đoạn video clip được phát trên màn hình. Một số cầu thủ của học viện Nutifood như Hiểu Minh trực tiếp đến chúc mừng thầy.

Sinh ngày 24-4-1977 tại Vernon, Pháp, Graechen khởi nghiệp cầu thủ năm 1993 trong màu áo CLB Dijon. Trong 14 năm làm cầu thủ, ông đã thi đấu cho các CLB như Dijon, Angers, Sedan, Romorantin, Imply Decize... Sau khi giải nghệ, ông chuyển qua làm công tác tuyển chọn cầu thủ trẻ cho học viện JMG toàn cầu.

Năm 2007 ông sang Việt Nam làm việc cho học viện HAGL Arsenal JMG, khởi đầu cho chặng đường gắn bó với bóng đá trẻ xứ sở hình chữ S suốt hai thập kỷ qua.

CLB HAGL tái hợp với Nutifood, trình làng "áo mới" khi đấu Bình Dương

(NLĐO) - Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố hợp tác chiến lược.

CLB TP HCM tăng cường 17 cầu thủ từ Học viện Nutifood JMG

(NLĐO) - 17 học viên tốt nghiệp khóa 1 và 2 Học viện Nutifood JMG đã được chuyển giao cho CLB TP HCM, tiếp thêm nguồn lực cho đội bóng trước thềm V-League 2023.

Học viện NutiFood JMG lọt vào chung kết U17 Quốc gia

(NLĐO) - Chiều 25-9, U17 NutiFood JMG đã vượt qua U17 HAGL với tỉ số 3-0 để ghi tên vào trận chung kết U17 Quốc gia ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu chính thức.

