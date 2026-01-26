HLV Kim Sang-sik nhận xét U23 Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á

U23 Việt Nam là đội bóng có hàng công mạnh thứ nhì VCK U23 châu Á 2026, đánh bại những cường quốc bóng đá châu lục như Hàn Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi, Jordan... Đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ kém nhà vô địch U23 Nhật Bản về tổng số bàn thắng ghi được tại giải đấu kỳ này.

Thành tích giành Huy chương đồng U23 châu Á 2026 không chỉ là kết quả, mà còn là minh chứng cho khả năng cạnh tranh thực sự của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục. HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội và cho rằng đây là lí do giúp U23 Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh hơn về thể hình, thể lực lẫn đẳng cấp.

Chiến lược gia Hàn Quốc nhận xét: “Chúng ta gặp Jordan, Ả Rập Saudi, UAE, Hàn Quốc… đều là những đội rất mạnh nhưng các cầu thủ đã biết cách tổ chức phòng ngự, ngăn chặn các mũi tấn công và tận dụng cơ hội để ghi bàn. Họ thực sự chiến đấu hết mình”.

Theo HLV trưởng U23 Việt Nam, yếu tố quan trọng tạo nên thành công chính là sự gắn kết. “Từng cá nhân có thể không nổi trội nhưng khi thi đấu như một khối thống nhất, đoàn kết và bọc lót cho nhau, tạo nên sức mạnh. Khi một cầu thủ bị qua người, luôn có đồng đội phía sau hỗ trợ. Điều đó tạo nên sự chắc chắn” - ông phân tích.

Bên cạnh tinh thần tập thể, công tác tổ chức chiến thuật, đặc biệt là ở các tình huống cố định, cũng được chú trọng. HLV Kim cho biết ban huấn luyện đã tập trung rèn kỹ khả năng kèm người, áp sát và bọc lót, giúp các cầu thủ U23 Việt Nam hạn chế các pha bóng bổng của đối phương, dù thua thiệt về chiều cao.

Nhìn về chặng đường dài, ông Kim cho rằng thành công tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho thế hệ cầu thủ hiện tại.

"Họ đã chứng minh rằng mình không chỉ chơi tốt ở Đông Nam Á, mà còn đủ bản lĩnh thi đấu ở châu Á. Đây sẽ là cơ sở để nhiều cầu thủ lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh… đều được đánh giá là có tiềm năng lớn và cần tiếp tục phát triển trong môi trường CLB để sẵn sàng cho những nhiệm vụ cao hơn" - chiến lược gia 49 tuổi khẳng định.

Nhắc tới những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại giải, HLV Kim Sang-sik không giấu được xúc động khi nói về chấn thương nặng của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tình huống đội chỉ còn 10 người ở trận tranh Huy chương Đồng với U23 Hàn Quốc.

“Khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, 30 phút hiệp phụ trong thế 10 đấu 11 là quãng thời gian rất dài. Tôi chỉ nói với các cầu thủ hãy phòng ngự như trong những buổi tập hàng ngày, giữ sự tự tin và tập trung. Tinh thần kiên cường ấy đã giúp chúng ta đứng vững và bước vào loạt luân lưu” - ông Kim kể lại.

Về cá nhân Nguyễn Đình Bắc, HLV Kim đánh giá cao sự tiến bộ của tiền đạo trẻ này. Từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á, Đình Bắc cho thấy sự tự tin, táo bạo và khả năng tạo đột biến, tiêu biểu là "siêu phẩm" vào lưới U23 Ả Rập Saudi trong trận quyết định ngôi đầu bảng.

Chuận bị cho hành trình sắp tới, ông Kim cho biết ban huấn luyện và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang xây dựng kế hoạch dài hạn, hướng tới việc tạo ra một chu kỳ phát triển bền vững cho đội tuyển, với mục tiêu cao nhất là các giải đấu châu lục và xa hơn là World Cup.

“Tôi hy vọng một số cầu thủ có thể được thi đấu ở môi trường trình độ cao hơn, thậm chí ra nước ngoài, để tiếp tục nâng tầm bản thân” - ông chia sẻ.