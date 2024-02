HLV Lê Huỳnh Đức đón tin vui trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Lịch thi đấu vòng 9 V-League 2023-2024

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, vòng 9 V-League 2023-2024 khởi tranh từ ngày 17-2. Trong 7 cặp đấu ở vòng này có 3 màn so tài được đánh giá kịch tính và hấp dẫn, gồm: Hải Phòng tiếp đón Nam Định ở "chảo lửa" Lạch Tray, chủ nhà Thanh Hóa so tài Hà Nội FC và đương kim vô địch Công an Hà Nội đối đầu CLB TP HCM trên sân nhà Hàng Đẫy.

Cũng tại vòng đấu này, ban tổ chức sẽ trao thưởng các danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc trong tháng 12-2023. Trong đó, chiến lược gia Lê Huỳnh Đức và CLB B.Bình Dương được vinh danh là HLV và đội bóng xuất sắc nhất tháng 12-2023.

HLV Lê Huỳnh Đức được bình chọn xuất sắc nhất tháng 12-2023

Hai danh hiệu cá nhân xuất sắc tháng 12-2023 còn lại đều thuộc về các chân sút ngoại binh. Theo đó, tiền đạo người Brazil Rafaelson (CLB Nam Định) trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất, còn người đồng hương Fialho Junior (CLB Công an Hà Nội) sở hữu Bàn thắng đẹp nhất tháng.

Sau 8 vòng đấu, Thép Xanh Nam Định tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Bám đuổi theo sau với khoảng cách 3 điểm lần lượt là CLB Bình Định và B.Bình Dương.

Sau quãng nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2023, Bình Định và B.Bình Dương đều đón tin vui khi các trụ cột Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh đã bình phục sau chấn thương, có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội.