HLV Mourinho tạo cơn sốt trong ngày ra mắt "đại gia" Thổ Nhĩ Kỳ

Chưa đầy 24 giờ sau khi xuất hiện ở trận chung kết Champions League tại London (Anh) với tư cách bình luận viên truyền hình của kênh TNT, Jose Mourinho đã bay sang Istanbul để ký hợp đồng chính thức với Fenerbahce.

Ông tham dự lễ ra mắt sau đó tại sân vận động Sukru Saracoglu trước sự chào đón của hàng nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt.

Jose Mourinho và lễ ra mắt tại sân vận động Sukru Saracoglu

Phát biểu trước đám đông CĐV cuồng nhiệt, HLV Mourinho lại khiến họ phấn khích khi xem đội bóng mới như máu thịt: "Thường thì các HLV chỉ được yêu mến sau khi giành dành danh hiệu, chiến thắng nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy được yêu mến vô điều kiện. Điều đó khiến tôi cảm thấy có trọng trách. Tôi hứa từ giây phút này, tôi đã thuộc về gia đình này. Chiếc áo này trở thành da thịt của tôi".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ký hợp đồng 2 năm với Fenerbahce, kèm điều khoản cho phép đôi bên gia hạn thêm 1 năm. Mourinho được tiếp nhận trọng thị, làm việc ở một đội bóng tên tuổi nhưng giới chuyên môn lại xem đây là bước lùi trong trong sự nghiệp lừng lẫy của "Người đặc biệt".

Mourinho sẽ gắn bó 2 năm với Fenerbahce

Fenerbahce là CLB giàu thành tích nhất Thổ Nhĩ Kỳ với 19 lần vô địch quốc gia. Chủ tịch Ali Koc tuyên bố ban lãnh đạo Fenerbahce sẽ tạo điều kiện để HLV Mourinho thoải mái mua sắm tăng cường lực lượng.

Mục tiêu trước mắt của CLB này chính là vượt qua vòng sơ loại để góp mặt tại Champions League mùa tới, đồng thời trở lại ngôi vương Super Lig.

Ở mùa giải 2023-2024, Fenerbahce chỉ thua đúng 1 trận tại Super Lig nhưng vẫn chỉ giành ngôi á quân, cay đắng nhìn đại kình địch Galatasaray đăng quang.

Cổ động viên cuồng nhiệt chào đón Mourinho đến Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Fenerbahce, Jose Mourinho sẽ tái ngộ cùng nhiều cầu thủ quen thuộc, như Fred, học trò cũ tại Man United, hay Edin Dzeko, tiền đạo đội trưởng Fenerbahce từng là thành viên của AS Roma do chính Mourinho dẫn dắt.

Đáng chú ý là chính Dzeko từng phải rời AS Roma ra đi, nhường chỗ cho tiền đạo người Anh Tammy Abraham, một thời là học trò của "người đặc biệt" tại Chelsea.

Mourinho sẽ tái ngộ học trò cũ Fred

Ngay khi cập bến Fenerbahce, Jose Mourinho đã đề xuất một danh sách cần mua sắm, trong đó, nổi bật ba cái tên gồm Romelu Lukaku, Paulo Dybala và Anderson Talisca.

Lukaku đã từng chơi dưới quyền Mourinho ở ba CLB khác nhau là Chelsea, Man United và AS Roma. Ở AS Roma mùa giải vừa qua, Lukaku thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ "The Blues" và ghi 21 bàn, thực hiện 4 đường kiến tạo sau 47 lần ra sân.

Mourinho muốn có sự phục vụ của Lukaku

Tuyển thủ Bỉ chỉ còn 2 năm trong hợp đồng với Chelsea và không có ý định trở lại Stamford Bridge. Chelsea đã giảm mức phí chuyển nhượng chỉ còn khoảng 20 triệu bảng cho Lukaku và chi tiết này khiến Fenerbahce lẫn Napoli đều rất quan tâm.

... cũng như học trò cũ Paulo Dybala

Mourinho từng ký hợp đồng với Dybala, đưa tiền đạo người Argentina về AS Roma thời ông nắm quyền. Dybala chỉ còn một năm trong hợp đồng trong khi tiền vệ tấn công Talisca hiện đang chơi cho đội bóng Al-Nassr cùng với Cristiano Ronaldo ở Saudi Pro-League.

Robert Lewandowski cho biết chưa từng liên hệ với Mourinho

Dư luận cũng đồn đại Mourinho đã liên hệ với Robert Lewandowski nhưng tiền đạo người Ba Lan khẳng định anh chưa từng nói chuyện với HLV này hay trực tiếp với CLB Fenerbahce.

Lewandowski sa sút phong độ thấy rõ tại đội bóng xứ Catalan kể từ đầu năm 2023 dù vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Blaugrana mùa này với 26 pha lập công.

Anh đang dồn sức tập trung cho việc khoác áo tuyển Ba Lan thi đấu tại EURO 2024.