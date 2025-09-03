HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Tuchel muốn làm mới tuyển Anh

Đông Linh

Khi công bố danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần này, không khó để nhận thấy ông Tuchel muốn tạo dựng bầu không khí cạnh tranh

Sau 3 trận mở màn không nhiều tính cạnh tranh trước các đối thủ dưới cơ, tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 9 sẽ phải đối mặt nhiều thách thức tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Trận giao hữu thảm bại 1-3 dưới tay Senegal hồi tháng 6 đặt ra nhiều thách thức cho HLV Thomas Tuchel và tuyển Anh nếu muốn giành ngôi đầu và suất vé duy nhất bảng K vào thẳng World Cup.

Khi công bố danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần này, không khó để nhận thấy ông Tuchel muốn tạo dựng bầu không khí cạnh tranh, giúp từng cầu thủ có động lực để phấn đấu. Việc nhà cầm quân người Đức mạnh tay gạch tên nhiều trụ cột cho thấy ông sẵn sàng làm mới lại tập thể đang chuyển mình khá ì ạch sau Euro 2024.

HLV Tuchel muốn làm mới tuyển Anh - Ảnh 1.

Tuyển Anh được kỳ vọng bùng nổ hàng công khi chạm trán Andorra và Serbia .Ảnh: UEFA

Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Djed Spence (Tottenham) là 2 cái tên lần đầu tiên được trao cơ hội. Anderson nổi bật với khả năng điều tiết bóng, giàu năng lượng và từng góp công lớn giúp U21 Anh vô địch châu Âu. Trong khi đó, Spence là phát hiện thú vị nơi hành lang cánh nhờ sự bền bỉ, tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Với triết lý pressing và kiểm soát không gian của HLV Tuchel, Spence có thể trở thành quân bài hữu dụng khi tuyển Anh cần sự đột biến từ tuyến dưới.

Bên cạnh các gương mặt mới, tuyển Anh cũng chào đón những trụ cột trở lại sau thời gian vắng mặt. John Stones mang lại sự chắc chắn và kinh nghiệm cho hàng thủ vốn thiếu ổn định. Marcus Rashford được trông chờ sẽ tiếp tục bùng nổ sau khi tìm lại cảm hứng trong giai đoạn ngắn khoác áo Aston Villa cuối mùa trước và vừa gia nhập Barcelona. Anh được kỳ vọng mang đến thêm sự lựa chọn giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang trái, hỗ trợ cho Harry Kane và đồng đội trên hàng công.

Sự thiếu vắng hàng loạt gương mặt quen thuộc như Alexander-Arnold, Jack Grealish, Phil Foden, Harry Maguire, Kyle Walker… không tạo biến động, một phần vì hầu hết đều dính chấn thương, mặt khác, HLV Tuchel đã mạnh tay loại bỏ những ai không còn phù hợp với triết lý của ông.

Trong loạt trận tháng 9, Anh gặp Andorra tại Villa Park (ngày 6-9) và làm khách trước Serbia ở Belgrade (10-9). Đối thủ yếu Andorra không đáng ngại, thay vào đó, HLV Tuchel tập trung tối đa cho cuộc chiến với Serbia - đội bóng Đông Âu sở hữu lối chơi giàu thể lực và phòng ngự phản công sắc sảo.

Với chiều sâu đội hình hiện tại, Anh vẫn được đánh giá cao. Harry Kane tiếp tục là thủ lĩnh trên sân, còn những cầu thủ giàu sáng tạo như Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White hay Noni Madueke có thể tạo đột biến.

Nếu hàng thủ duy trì sự chắc chắn với Stones, Guéhi và Konsa, tuyển Anh hoàn toàn có thể giành trọn 6 điểm. Trong một bảng đấu không quá khắc nghiệt, "Tam sư" có đủ cơ sở để khởi đầu suôn sẻ và tạo nền tảng cho hành trình chinh phục World Cup 2026.

Chỉ gọi tập trung 24 cầu thủ, HLV Thomas Tuchel vừa muốn gia tăng tính cạnh tranh vừa nỗ lực làm mới tuyển Anh bị chê thiếu động lực ở vòng loại World Cup 2026.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo