HLV Tuchel muốn làm mới tuyển Anh

Sau 3 trận mở màn không nhiều tính cạnh tranh trước các đối thủ dưới cơ, tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 9 sẽ phải đối mặt nhiều thách thức tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Trận giao hữu thảm bại 1-3 dưới tay Senegal hồi tháng 6 đặt ra nhiều thách thức cho HLV Thomas Tuchel và tuyển Anh nếu muốn giành ngôi đầu và suất vé duy nhất bảng K vào thẳng World Cup.

Khi công bố danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần này, không khó để nhận thấy ông Tuchel muốn tạo dựng bầu không khí cạnh tranh, giúp từng cầu thủ có động lực để phấn đấu. Việc nhà cầm quân người Đức mạnh tay gạch tên nhiều trụ cột cho thấy ông sẵn sàng làm mới lại tập thể đang chuyển mình khá ì ạch sau Euro 2024.

Tuyển Anh được kỳ vọng bùng nổ hàng công khi chạm trán Andorra và Serbia .Ảnh: UEFA

Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Djed Spence (Tottenham) là 2 cái tên lần đầu tiên được trao cơ hội. Anderson nổi bật với khả năng điều tiết bóng, giàu năng lượng và từng góp công lớn giúp U21 Anh vô địch châu Âu. Trong khi đó, Spence là phát hiện thú vị nơi hành lang cánh nhờ sự bền bỉ, tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Với triết lý pressing và kiểm soát không gian của HLV Tuchel, Spence có thể trở thành quân bài hữu dụng khi tuyển Anh cần sự đột biến từ tuyến dưới.

Bên cạnh các gương mặt mới, tuyển Anh cũng chào đón những trụ cột trở lại sau thời gian vắng mặt. John Stones mang lại sự chắc chắn và kinh nghiệm cho hàng thủ vốn thiếu ổn định. Marcus Rashford được trông chờ sẽ tiếp tục bùng nổ sau khi tìm lại cảm hứng trong giai đoạn ngắn khoác áo Aston Villa cuối mùa trước và vừa gia nhập Barcelona. Anh được kỳ vọng mang đến thêm sự lựa chọn giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang trái, hỗ trợ cho Harry Kane và đồng đội trên hàng công.

Sự thiếu vắng hàng loạt gương mặt quen thuộc như Alexander-Arnold, Jack Grealish, Phil Foden, Harry Maguire, Kyle Walker… không tạo biến động, một phần vì hầu hết đều dính chấn thương, mặt khác, HLV Tuchel đã mạnh tay loại bỏ những ai không còn phù hợp với triết lý của ông.

Trong loạt trận tháng 9, Anh gặp Andorra tại Villa Park (ngày 6-9) và làm khách trước Serbia ở Belgrade (10-9). Đối thủ yếu Andorra không đáng ngại, thay vào đó, HLV Tuchel tập trung tối đa cho cuộc chiến với Serbia - đội bóng Đông Âu sở hữu lối chơi giàu thể lực và phòng ngự phản công sắc sảo.

Với chiều sâu đội hình hiện tại, Anh vẫn được đánh giá cao. Harry Kane tiếp tục là thủ lĩnh trên sân, còn những cầu thủ giàu sáng tạo như Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White hay Noni Madueke có thể tạo đột biến.

Nếu hàng thủ duy trì sự chắc chắn với Stones, Guéhi và Konsa, tuyển Anh hoàn toàn có thể giành trọn 6 điểm. Trong một bảng đấu không quá khắc nghiệt, "Tam sư" có đủ cơ sở để khởi đầu suôn sẻ và tạo nền tảng cho hành trình chinh phục World Cup 2026.

Chỉ gọi tập trung 24 cầu thủ, HLV Thomas Tuchel vừa muốn gia tăng tính cạnh tranh vừa nỗ lực làm mới tuyển Anh bị chê thiếu động lực ở vòng loại World Cup 2026.



