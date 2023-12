HLV tuyển futsal Việt Nam tự tin trước Thái Lan, Trung Quốc

HLV Giustozzi Diego Raul nói về kết quả bốc thăm: “Chúng tôi sẽ đối diện với những đối thủ hoàn toàn khác so với giải năm 2022. Tuy vậy tuyển futsal Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với tất cả các đội. So với lần tham dự giải cách đây 2 năm những hạn chế của đội tuyển đã được khắc phục và cải thiện.

Tôi không bất ngờ với kết quả bốc thăm và tự tin chờ ngày khai cuộc, sau một thời gian chuẩn bị hiện nay tuyển Việt Nam đã sẳn sàng cho giải Futsal châu Á 2024".

HLV Giusstozi tự tin trước chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar

Xét về thực lực, Thái Lan là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại bảng A. Xếp sau là Trung Quốc - đội tuyển đã 13 lần góp mặt tại vòng chung kết (VCK) châu Á.

Tuyển Myanmar mới lần thứ hai giành quyền vào thi đấu tại VCK châu Á nhưng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Gần nhất, đội tuyển Myanmar không chỉ giành ngôi nhất bảng tại Giải futsal Đông Nam Á 2022 tại bảng đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam mà còn khiến thầy trò HLV Giusstozzi phải vất vả mới giành được chiến thắng sau loạt luân lưu cân não ở trận tranh hạng ba.

Đánh giá về 3 đối thủ cùng bảng, HLV Giustozzi Diego Raul cho biết: “Thái Lan chơi trên sân nhà, trong lịch sử họ luôn đánh bại chúng tôi, nhưng lần này tôi có cảm giác rất tốt đối với đội tuyển Việt Nam. Đối với Myanmar thì họ một lần nữa chứng tỏ Đông Nam Á là khu vực cạnh tranh nhất châu Á, còn Trung Quốc thì đang bắt đầu phát triển giải đấu quốc gia với các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài. Điều đó khiến đội tuyển Trung Quốc trở nên mạnh hơn”.

4 bảng đấu tại VK Giải futsal châu Á 2024

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại tại TP HCM vào trung tuần tháng 3-2024 để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2024.

Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ được “thử lửa” tại giải futsal quốc tế do LĐBĐ Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 28 đến 31-3-2024 với sự tham dự của 3 đội tuyển khách dự kiến là New Zealand, Marocco và một đội tuyển thuộc khu vực châu Á.

“Tôi đã xây dựng được lối chơi phù hợp và hiệu quà cho đội tuyển Việt Nam. Toàn đội đang bắt đầu chơi theo cách tôi xây dựng và điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin ở những trận đấu sắp tới ” - HLV Giustozzi Diego Raul nói.

VCK Giải Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17-4 đến 28-4-2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại 4 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.