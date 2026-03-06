Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị định 68 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 5-3.

Hộ kinh doanh phải kê khai tất cả tài khoản nhận tiền bán hàng từ 5-3. Ảnh minh hoạ

Theo nghị định này, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cũng như số hiệu ví điện tử mở tại các tổ chức trung gian thanh toán liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nghị định 68 cũng quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định số thuế phải nộp, đồng thời tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai.

Theo quy định mới tại Nghị định 68, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, với tỷ lệ % áp dụng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn.

Đối với thuế TNCN, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trước khi tính thuế, cá nhân được trừ mức doanh thu 500 triệu đồng/năm.

Trường hợp cá nhân có nhiều ngành nghề hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, khoản trừ này có thể được phân bổ cho một hoặc nhiều hoạt động theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng/năm.

Một điểm đáng chú ý là cơ chế khấu trừ và nộp thuế qua nền tảng số. Nghị định quy định các chủ quản nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số khác có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bên cạnh đó, một số tổ chức phải thực hiện khai thay, nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh trong các trường hợp hợp tác kinh doanh hoặc ký hợp đồng đại lý bán đúng giá như: đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp hoặc các hình thức hợp tác kinh doanh khác theo quy định.

Nghị định cũng đặt ra khung trách nhiệm rõ ràng giữa người nộp thuế, tổ chức trung gian và nền tảng kinh doanh số, nhằm bảo đảm việc thu đúng, thu đủ đối với hoạt động kinh doanh ngày càng phổ biến trên môi trường mạng.