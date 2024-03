Hồ Ngọc Hà nổi bật với bộ trang phục Gucci mùa mới

Thậm chí, đứng chung khung hình với những ngôi sao thế hệ đàn em như ChiPu, Bảo Anh, Bích Phương, Phạm Quỳnh Anh, hoa hậu Tiểu Vym hoa hậu Lương Thùy Linh, á hậu- MC Hoàng Oanh, fashionista Châu Bùi… tại buổi triển lãm định hướng mới của thương hiệu thời trang quốc tế Gucci, Hồ Ngọc Hà vẫn có phần nổi bật và lấn át.



Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia tại Châu Á được trưng bày bộ sưu tập Gucci Ancora Xuân Hè 2024. Ancora là một từ vựng rất đẹp của tiếng Ý. Ancora = Again = tiếp tục, thêm một lần nữa, lại một lần nữa.

Với bộ sưu tập này, Giám đốc sáng tạo Sabato muốn gửi đến thông điệp đặc biệt: "I want the world to fall in love with Gucci again" (Tôi mong thế giới một lần nữa yêu lại Gucci).

Màu đỏ đặc trưng có tên gọi là Rosso Ancora. Và theo như Sabato, màu đỏ có mặt khắp mọi nơi tại Gucci. Túi Jackie đầu tiên có lót lining màu đỏ, chiếc thang máy trong khách sạn Savoy nơi Guccio Gucci từng làm việc ở vị trí bell boy, nơi giấc mơ của ông bắt đầu cũng là màu đỏ.

Trong bộ trang phục màu đỏ đặc trưng, Hồ Ngọc Hà thực sự là một biểu tượng thời trang khó cưỡng. Trước đó mấy ngày, Hồ Ngọc Hà là nghệ sĩ Việt tham dự show của Gucci tại Milan Fashion Week 2024 với vai trò Friend of House (bạn thân thương hiệu).

Đứng chung khung hình với đàn em, Hồ Ngọc Hà có phần lấn át

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà khoác lên người thiết kế thuộc bộ sưu tập PreFall Winter (Tiền Thu Đông 2024) kết hợp với trang sức của Gucci. Chất lượng vải xuyên thấu cùng với những đường cắt may táo bạo giúp Hồ Ngọc Hà khoe trọn đường cong quyến rũ.

Bộ trang phục khoe trọn vóc dáng

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Tôi hào hứng và cảm thấy may mắn khi là một trong những người đầu tiên được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tiếp theo của Gucci và giám đốc sáng tạo Sabato De Sarno. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy vui khi là nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội tham dự show thời trang lần này.

Chuyến đi giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm và học hỏi từ những ngôi sao lớn trên thế giới. Họ là những ngôi sao lớn nhưng sự chào hỏi của mọi người dành cho nhau rất ấm áp và gần gũi. Điều này cho tôi thấy rằng khi bạn đã là những ngôi sao, càng tỏa sáng và rực rỡ thì bạn không cần làm gì cũng sẽ trở nên lấp lánh".

U40, Hồ Ngọc Hà vẫn là mỹ nhân Vbiz

Cách đây vài ngày, Hồ Ngọc Hà cũng là nghệ sĩ Việt duy nhất tham dự tuần lễ thời trang Milan fashion week 2024 của hãng Gucci

Hoa hậu Tiểu Vy tại sự kiện

Ca sĩ Bích Phương